Značka Dreame představila 8. května v živé videoprezentaci nové chytré spotřebiče pro úklid domácnosti

PEKING, 10. května 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Dreame Technology uvedla 8. května ve speciální akci vysílané živě na sociálních sítích Facebook a YouTube a přímo v obchodě AliExpress své nové produkty. Na této globální akci s názvem „Náš domov, náš život, náš Dreame (Our Home, Our Life, Our Dreame)" značka Dreame odhalila své nové vlajkové produkty, včetně robotického vysavače a mopu Dreame Bot L10 Pro, bezdrátových tyčových vysavačů Dreame Cordless Stick Vacuum T30, V11 SE a V12, robotického vysavače a mopu Dreame Bot Z10 Pro s automatickým vyprazdňováním odpadu a robotického vysavače a mopu Dreame Bot W10 s automatickým čištěním.