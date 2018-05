Znshine Solar lança série FV com revestimento em grafeno para acelerar a redução de custos e a melhoria da eficiência

De acordo com relatórios, a aplicação da camada de filme de grafeno não apenas aumenta o desempenho de transmissão de luz do próprio vidro, mas os módulos com revestimento em grafeno também têm um retorno sobre investimentos atrativo devido à sua enorme hidrofilicidade. No momento, os serviços públicos FV estão usando métodos de limpeza manuais para limpar a superfície de painéis fotovoltaicos. Esse tipo de método de limpeza é difícil para unificar as especificações operacionais, e é provável que cause problemas como rachadura de células FV e manchas residuais de água na superfície do módulo. O alto custo de trabalho aumenta o fardo operacional. Em termos de custo de limpeza, de acordo com estimativas do setor, uma fábrica de energia fotovoltaica com uma capacidade instalada de 50 MW pode exigir até 1 milhões de yuanes por ano para manutenção de limpeza. Isso tem inspirado ainda mais a Znshine Solar a aumentar seu ímpeto de pesquisa e desenvolvimento para módulos em grafeno autolimpantes.

Para as propriedades autolimpantes do vidro com revestimento em grafeno, a equipe de P&D da Znshine também conduziu testes especiais de simulação externa. Os resultados do teste mostram que o vidro com revestimento em grafeno possui um efeito superhidrofílico excelente, podendo coletar rapidamente o pó da superfície em vidro e removê-lo. Não há resíduo de água de esgoto, e a superfície em vidro mantém uma limpeza de longo prazo, que aumenta grandemente o nível de produção de energia de módulos fotovoltaicos.

A especificação de vidro com revestimento em grafeno de 300 mm x 300 mm x 3,2 mm desenvolvida pela Znshine Solar passou nos testes rigorosos pelo laboratório de testes autorizado terceirizado e pela certificação autorizada recebida desta agência. Trata-se de um marco importante para a aplicação FV em grafeno da Znshine.

A tecnologia de vidro com revestimento em grafeno é o resultado da cooperação do Znshine Group e da Universidade de Ciência e Tecnologia da China.

De acordo com o plano de roteamento técnico anunciado pela Znshine Solar, no momento, o vidro com revestimento em grafeno da empresa está inicialmente disponível. A capacidade de módulo em série é de 500 MW e espera-se que expanda ainda mais a capacidade para 2 GW até o final deste ano. Até o final de 2019, a capacidade será expandida para cerca de 5 GW.

Site: http://en.znshinesolar.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/685631/Znshine_graphene_coating_PT.jpg

FONTE Znshine Solar

SOURCE Znshine Solar