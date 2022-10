Zone de développement économique et technologique Guangxi-ASEAN : Intégration industrie-ville, développement de haute qualité

NANNING, Chine, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, le projet de batterie Fudi de Guangxi-ASEAN, avec un investissement total d'environ 8 milliards de RMB, a été officiellement lancé dans la zone de développement économique et technologique de Guangxi-ASEAN, qui devrait générer une valeur de production de plus de 10 milliards de RMB par an et créer environ 9 000 emplois une fois que l'échelle de production aura atteint sa capacité nominale. Située dans la région pivot du développement, au nord de Nanning, la zone de développement économique et technologique du Guangxi-ASEAN (« Zone »), qui se caractérise par des moyens de transport pratiques, un environnement magnifique, des industries agglomérées, des ressources humaines mises en commun, etc., accélère actuellement la transformation d'une économie de parc orientée vers la production unitaire en une nouvelle zone d'intégration industrie-ville.

Selon Zuo Wei, secrétaire du Comité de travail du Parti et directeur du Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique Guangxi-ASEAN, la zone sera divisée en « une ceinture et quatre parcelles » sur la base de trois industries de pointe, à savoir une ceinture d'industrie manufacturière, un parc éducatif de Nanning (partie ouest), une zone de démonstration d'agriculture moderne, une zone d'écotourisme et une zone d'affaires du nord du chemin de fer à grande vitesse. Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire sont des égaux qui continueront à travailler sur l'intégration industrie-ville pour stimuler vigoureusement le développement de la Zone avec une haute qualité.

Depuis le début de l'année 2022, la zone a fait de l'introduction de projets et d'entreprises compétitifs et lucratifs le cœur du développement de la chaîne industrielle et le point de mire pour attirer les investissements et les talents du monde entier. Au cours du premier semestre de l'année, neuf projets industriels avec un investissement total de plus de 50 millions de RMB, 18 projets démarrés, cinq projets en production, 22 sièges sociaux et 32 entreprises de haute et nouvelle technologie introduits, et 553 nouvelles entités de marché ajoutées dans la Zone.

Après des années de développement, la zone a progressivement formé trois modèles industriels de premier plan dans les domaines de l'alimentation verte, des nouveaux matériaux et de la fabrication d'équipements de pointe, rassemblant des entreprises figurant dans le classement Fortune Global 500 et dans le classement des 500 premières entreprises chinoises, telles que Budweiser, COFCO Group, Shuanghui, Cargill, BYD et Pearl River, ainsi que des entreprises de marques chinoises célèbres comme Li-Ning et Toly Bread. À l'heure actuelle, parmi les 4 698 entreprises installées dans la zone, on compte plus de 550 entreprises industrielles, 147 entreprises industrielles supérieures à l'échelle et 37 entreprises qui ont réalisé une valeur de production supérieure à 100 millions de RMB en 2021 ; en août de cette année, on compte 48 entreprises de transformation alimentaire et entreprises connexes supérieures à l'échelle, réalisant une valeur de production de 5,091 milliards de RMB, soit 51,4 % de la valeur de production totale des entreprises industrielles supérieures à la taille désignée.

Pour stimuler la vitalité des entreprises en matière d'innovation, la zone apportera un soutien à long terme à l'innovation scientifique et technologique afin d'accélérer la convergence des divers éléments d'innovation dans les entreprises. La zone met en place la chaîne d'innovation autour de la chaîne industrielle afin d'accélérer la culture de nouvelles forces motrices pour la transformation et la mise à niveau industrielles : en s'appuyant sur plus de 100 entreprises de produits alimentaires spécialisés pour promouvoir le développement intégré de la chaîne industrielle de transformation des produits alimentaires spécialisés et de la chaîne d'innovation, en créant au total quatre plateformes de R&D de niveau municipal et supérieur, en approuvant six entreprises de haute technologie alimentaire, trois entreprises de démonstration d'usine intelligente du Guangxi et un atelier numérique de la province ; dans le même temps, la coopération entre l'industrie, les collèges et les instituts après la construction du parc éducatif de Nanning, et l'exploration de l'innovation locale et de l'esprit d'entreprise des étudiants diplômés des collèges et des universités par la construction d'une « rue de la création d'entreprise et de l'innovation », dans l'espoir de créer une bonne écologie pour la formation d'un personnel soucieux de l'innovation et la constitution d'un réservoir de talents.

SOURCE Guangxi-ASEAN Economic and Technological Development Zone Management Committee