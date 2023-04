Zoológico de Indianápolis lança desafio de US$ 1 milhão para salvar espécies

O Desafio aumenta as chances de sobrevivência de uma única espécie de animal em risco

INDIANAPOLIS, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Indianápolis Zoological Society anunciou um ousado programa de subsídios para reverter o declínio de uma espécie animal que caminha para a extinção. O Indianapolis Zoo Saving Species Challenge concederá uma doação de US$ 1 milhão a uma organização que possa desenvolver e executar um plano que terá um impacto mensurável e sustentável na sobrevivência de uma espécie animal.

Conservacionistas de campo de todo o mundo são convidados a se candidatar e apresentar um plano para identificar uma espécie animal atualmente designada como ameaçada (Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Extinta na Natureza) pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e e criar um programa que leve a uma melhoria no seu status.

"O Zoológico de Indianápolis buscou uma grande ideia para fazer uma diferença real e apoiar os conservacionistas de campo a fazer uma mudança mensurável no futuro de uma espécie", disse Michael W. Wells, curador e presidente do Comitê de Conservação do Zoológico de Indianápolis. "Nossa capacidade de medir o resultado usando a Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza nos permitirá avaliar objetivamente os resultados de nosso investimento".

A concessão tem um processo de inscrição em duas etapas. As pré-inscrições devem ser enviadas até 4 de junho de 2023 e, em seguida, as organizações selecionadas precisam enviar uma inscrição completa até 3 de dezembro de 2023. Informações completas sobre elegibilidade e procedimentos de inscrição podem ser encontradas em IndianapolisZoo.com, na guia Conservação.

"Sabemos que reverter o declínio de uma espécie leva tempo. Se confiarmos na ciência e mantivermos o foco, salvaremos as espécies. Este desafio servirá como modelo para outras organizações de conservação", disse o Dr. Rob Shumaker, Presidente e CEO do Zoológico de Indianápolis. "O Desafio de Salvamento de Espécies do Zoológico de Indianápolis é visionário e focará sua atenção em alcançar um impacto significativo na sobrevivência de uma espécie. Estou animado para ver o Zoológico de Indianápolis continuar a definir o padrão de como zoológicos, aquários e jardins botânicos podem promover ações de conservação e catalisar mudanças reais e positivas para as espécies", disse Jon Paul Rodriguez, presidente da Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN.

Um júri de especialistas internacionais em conservação animal escolherá o vencedor do Desafio de Salvamento de Espécies do Zoológico de Indianápolis. O vencedor terá cinco anos para começar o programa e mostrar progresso. O zoológico anunciará o vencedor em fevereiro de 2024. Clique aqui para recursos de mídia de uso gratuito.

O Zoológico de Indianápolis é o maior zoológico dos Estados Unidos que não recebe apoio tributário direto. O zoológico investiu recursos significativos na conservação por décadas, incluindo o Prêmio Indianápolis — o prêmio líder mundial em conservação de animais — o Global Center for Species Survival e o programa de subsídios de conservação de campo do Zoo. O Zoológico de Indianápolis protege a natureza e inspira as pessoas a cuidar do nosso mundo. Localizado no centro do White River State Park, o zoológico de Indianápolis é credenciado pelo Association of Zoos and Aquariums e pelo American Alliance of Museums como zoológico, aquário e jardim botânico. Acesse IndianapolisZoo.com

