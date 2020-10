Zoom et Tesla entrent dans le classement 2020 des meilleures marques au monde d'Interbrand

Dans un contexte de pandémie mondiale aux conséquences importantes sur les entreprises en 2020, Interbrand a dévoilé les marques ayant le mieux tiré leur épingle du jeu dans son classement des meilleures marques au monde (Best Global Brands) de 2020.

Comme prévu, les médias sociaux et les marques de communication ont fait bonne figure au cours des 12 derniers mois, Instagram (no 19), YouTube (no 30) et Zoom (no 100) entrant pour la première fois dans le classement. Tesla a réintégré le classement au 40e rang avec une valeur de marque de 12 785 millions de dollars, sa dernière apparition dans le classement des meilleures marques au monde remontant à 2017.

Les entreprises de médias ont également connu du succès dans la tourmente causée par la COVID-19. Spotify (no 70) a vu sa valeur de marque augmenter de 52 % pour atteindre 8 389 millions de dollars américains, gagnant 22 places dans le classement, tandis que Netflix a progressé au 41e rang avec une augmentation de 41 % de sa valeur de marque qui a atteint 12 665 millions de dollars américains. Les modèles d'affaires ont joué un rôle dans ce succès ; 62 % des entreprises ayant connu une progression à deux chiffres s'appuyant sur des modèles d'abonnement importants.

Top 10

Amazon a réalisé une excellente performance, se classant au deuxième rang et augmentant sa valeur de marque de 60 %, avec une valorisation de 200 667 millions de dollars américains. Si Apple a conservé sa première place dans le classement, l'augmentation de la valeur de Microsoft cette année (166 001 millions de dollars américains) signifie qu'il a supplanté Google (no 4) et occupe donc désormais la troisième place. Google est sorti du top 3 pour la première fois depuis 2012. Parallèlement, Samsung, qui est au 5e rang (62 289 millions de dollars américains), est entré dans le top 5 pour la toute première fois.

Le reste du Top 10 est le suivant : Coca-Cola au 6e rang, avec 56 894 millions de dollars américains, Toyota au 7e rang, avec 51 595 millions de dollars américains, Mercedes-Benz au 8e rang, avec 49 268 millions de dollars américains, McDonald's au 9e rang, avec 42 816 millions de dollars américains et Disney au 10e rang, avec 40 773 millions de dollars américains. Les marques du top 10 représentent 50 % de la valeur totale du classement cette année.

Effet COVID-19

Le classement des meilleures marques au monde de 2020 a également été marqué par « l'effet COVID-19 », les fermetures de magasins à travers le monde ayant fait chuter la valeur des marques Zara (no 35) et H&M (no 37) de 13 % et 14 % respectivement. Les deux marques perdent au moins six places dans le classement de cette année. Après avoir été le secteur à la plus forte croissance pendant deux ans, les marques de luxe ont pris un coup en 2020, toutes les marques, à l'exception de Hermès (no 28), ayant vu leur valeur chuter de 1 % à 9 %.

D'autres marques et secteurs ont tiré parti de « l'effet COVID-19 », notamment la logistique qui a connu une croissance moyenne de 5 % – UPS (no 24), FedEx (no 75) et DHL (no 81) ont tous affiché une croissance positive de leur valorisation –, car ce secteur a occupé une place plus centrale dans nos vies pendant le confinement.

PayPal (no 60), Visa (no 45) et Mastercard (no 57) ont également progressé dans le classement, gagnant 12, 10 et 5 places respectivement. La pandémie a entraîné un passage soudain à l'électronique comme principal mode de paiement et un déploiement rapide de programmes visant à soutenir les entreprises locales pendant la période de confinement due à la pandémie, ce qui a profité à ces marques de confiance, qui offrent l'accès aux capitaux en période d'incertitude économique.

« Des rapports comme le classement des meilleures marques au monde d'Interbrand sont importants pour les entreprises, dans la mesure où ils nous permettent de mieux comprendre la façon dont nous sommes perçus dans le cœur et l'esprit des consommateurs, a déclaré Raja Rajamannar, directeur du marketing et des communications chez Mastercard. Surtout en ces moments sans précédent, où les comportements des consommateurs ont changé et où la confiance est plus que jamais importante, ces classements nous permettent de mieux comprendre comment nous pouvons servir au mieux nos communautés. »

Valeur du classement

La valeur totale du classement a augmenté à 2 336 491 millions de dollars américains (soit 9 % de plus qu'en 2019). Les grandes entreprises technologiques constituent le moteur de la croissance dans le classement. La croissance moyenne de la valeur des marques, toutes les marques en croissance confondues, était de 14 %. La croissance moyenne des marques de technologies et de plateformes technologiques a été de 20 %. Les marques de technologies et de plateformes technologiques représentent désormais 48 % de la valeur totale du classement, contre 17 % seulement en 2010. Le top 3 des marques du classement (toutes des entreprises technologiques) représente 30 % de la valeur de l'ensemble du classement par rapport à 16 % seulement en 2010.

Principales conclusions

Au cours de l'analyse du classement des meilleures marques au monde de 2020, une question cruciale a été soulevée : comment les marques peuvent-elles accroître leur résilience économique, renforcer la confiance des clients et garantir un avenir meilleur pour nous tous ? Notre analyse a révélé trois priorités fondamentales :

· Leadership : la définition d'un objectif louable et d'une ambition puissante au-delà des turbulences et du chaos aide les marques à garantir leur avenir.

o La marque de Tesla - son drapeau à l'avenir - a été le moteur de la demande et du plaidoyer depuis sa création. En outre, elle a également créé d'énormes liquidités en attirant et en fidélisant un public d'investisseurs de détail.

· Engagement : les grandes marques incitent les consommateurs à vouloir faire partie de leur histoire en les embarquant dans une aventure commune.

o Salesforce a connu une croissance explosive en se mettant à l'écoute des communautés de clients et en les célébrant, plutôt que le produit. L'entreprise est en conversation permanente avec ses clients, les emmenant dans cette aventure commune.

· Pertinence : une voix dans la foule - les grandes marques tirent les consommateurs de l'indifférence et donnent du sens à leurs choix.

o PayPal est l'une des marques de paiement les plus fiables grâce au travail que l'entreprise a accompli pour dissiper les inquiétudes de ses clients concernant la fraude et pour protéger l'argent des consommateurs. En cette période d'anxiété et d'incertitude économique accrues, rien n'est plus important.

« Leadership, engagement et pertinence sont trois thématiques qui reviennent constamment dans les efforts des marques pour naviguer dans le monde des affaires en évolution rapide, a commenté Charles Trevail, PDG mondial d'Interbrand. Elles sont la clé pour obtenir des résultats dans la crise actuelle, renforcer la confiance des clients et accroître la résilience des entreprises. En définissant de puissantes ambitions et en les poursuivant avec courage et détermination, les marques peuvent nous aider à relever la tête, à donner du sens au chaos et à voir au-delà, favorisant ainsi une nouvelle décennie de possibilités. »

Pour consulter le classement complet des 100 meilleures marques au monde, la méthodologie utilisée et le rapport comportant une analyse complète des tendances de la croissance, des secteurs et des industries, visitez le site www.bestglobalbrands.com.

