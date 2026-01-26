VICTORIA, Seychelles, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Los operadores europeos en 2026 son más exigentes: buscan una cobertura sólida de derivados, una ejecución estable en mercados dinámicos y normas claras de acceso y retirada, no solo una larga lista de criptomonedas. Zoomex es una de las plataformas que se incluyen con frecuencia en las comparativas de plataformas de derivados de criptomonedas que operan en Europa.

Características importantes para los operadores de derivados

Zoomex se promociona gracias a su experiencia en derivados a plazo y a su amplia cobertura de activos. Para los usuarios de la UE, los criterios de evaluación clave suelen incluir comisiones, tasas de financiación, deslizamiento y estabilidad de la plataforma.

Conclusiones clave

Escala global y cobertura de mercado: Fundada en 2021, Zoomex cuenta con más de 3 millones de usuarios en más de 35 países/regiones y más de 600 pares de divisas , lo que la posiciona como una plataforma global de amplio acceso.

Fundada en 2021, Zoomex cuenta con y , lo que la posiciona como una plataforma global de amplio acceso. Diseñado para la velocidad y la usabilidad: Zoomex define su esencia como "simplicidad × facilidad de uso × velocidad" , con un motor de emparejamiento diseñado para la ejecución de órdenes en milisegundos y una interfaz optimizada para operar sin problemas.

Zoomex define su esencia como , con un motor de emparejamiento diseñado para la y una interfaz optimizada para operar sin problemas. Señales de seguridad y cumplimiento: Zoomex afirma contar con registros/licencias de MSB de Canadá, MSB de Estados Unidos, NFA de Estados Unidos y AUSTRAC de Australia, y ha superado una auditoría de seguridad de Hacken . También destaca sus mecanismos de verificación flexibles, con niveles de retiro publicados, como Nivel 0 hasta 100 BTC/día y Nivel 1 hasta 200 BTC/día.

Tarjeta Zoomex: conectando criptomonedas con los pagos cotidianos en Europa (principios de 2026)

Tarjeta Zoomex (perspectiva de pagos a principios de 2026): Más allá del comercio de derivados, Zoomex también se está expandiendo a los pagos en el mundo real. A finales de diciembre de 2025, anunció el registro anticipado de la Tarjeta Zoomex, un producto diseñado para conectar criptoactivos con los gastos cotidianos a través de una cuenta multidivisa global creada con la plataforma financiera regulada UR. El lanzamiento destaca la compatibilidad con las principales monedas fiduciarias como USD, EUR, CHF, JPY, SGD y HKD, depósitos en USDC para gastos y transferencias, y compatibilidad con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, con un lanzamiento previsto para principios de 2026. A los primeros registrados se les prometen ventajas de lanzamiento como un 1 % de reembolso, cero comisión por emisión de tarjeta y otros beneficios por tiempo limitado.

Campaña destacada en Europa: "ZOOMEX te da la bienvenida a casa"

Zoomex está llevando a cabo una campaña de bienvenida en Europa donde los nuevos usuarios se registran en la plataforma, realizan su primer depósito y realizan operaciones para desbloquear recompensas. Los usuarios habituales pueden recibir bonos de registro, además de incentivos por depósito y operaciones, mientras que los niveles VIP ofrecen hasta 4.000 dólares en bonos y cupones según la cantidad del primer depósito. La campaña también incluye una escala de premios basada en el volumen, que brinda a los participantes la oportunidad de ganar entradas para la Copa del Mundo y una experiencia VIP de un día en la F1.

Conclusión

Si resides en Europa y estás comparando candidatos para el mejor exchange de derivados de monedas , vale la pena considerar Zoomex por su enfoque centrado en los derivados y sus niveles de retiro y verificación claramente definidos.