Zoomlion entrega várias séries de produtos com valor total de mais de um bilhão de yuans (US$148 milhões) para clientes globais

CHANGSHA, China, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 29 de janeiro de 2023, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) entregou uma série de produtos que totalizam mais de um bilhão de yuans (US$148 milhões). Como parte da estratégia da Zoomlion para o crescimento global, a entrega estabelece uma base sólida para os esforços de melhorar a competitividade central da empresa no setor em 2023.

Zoomlion oferece várias séries de produtos com valor total de mais de um bilhão de yuans (US$148 milhões) para clientes globais (PRNewsfoto/Zoomlion)

Os guindastes de engenharia da Zoomlion, incluindo mais de 200 guindastes sobre esteiras, guindastes de caminhão e guindastes montados em caminhões, com valor total de mais de 400 milhões de yuans (US$60 milhões), foram entregues de vários parques industriais simultaneamente. Agora, os pedidos globais de guindastes de engenharia da Zoomlion cresceram rapidamente, com a demanda de pedidos globais já organizada até o final de março.

A Zoomlion lançou os novos guindastes de torre da geração R em 2022, e a empresa se dedica a promover sua digitalização e desenvolvimento inteligente em 2023. Quase 100 milhões de yuans (US$15 milhões) em novos equipamentos foram entregues de suas cinco principais bases.

As máquinas de concreto da Zoomlion, incluindo caminhões-bomba de lança longa e plantas de concreto, continuaram em primeiro lugar no volume de vendas domésticas na indústria em 2022, e vários produtos principais causaram um aumento nas vendas. Cerca de 100 milhões de yuans em equipamentos de alta qualidade foram entregues aos clientes em janeiro. Em 2023, a Zoomlion irá acelerar a fabricação inteligente de bombas da série "Lingyun", bombas montadas em caminhões da série "Kunpeng", mastros de distribuição, spritzes e bombas de concreto.

O braço de negócios da plataforma de trabalho aérea (AWP) da empresa, que abrange mais de 80 países e regiões em cinco continentes, é um dos negócios de rápido crescimento da Zoomlion e um líder no setor. Em janeiro, um total de mais de 200 milhões de yuans (US$30 milhões) em seus principais produtos foram entregues em todo o mundo. Em 2023, a empresa adotará um novo estágio de desenvolvimento de alta velocidade e alta qualidade.

Quanto ao maquinário pesado da Zoomlion, cerca de 200 escavadeiras e minicarregadeiras foram entregues a várias regiões da China e grandes mercados estrangeiros.

A Zoomlion também entregou maquinário de empilhamento e mineração, equipamentos de emergência, veículos industriais, maquinário agrícola e outras máquinas inteligentes. A construção da Zoomlion Smart Industrial City também está em andamento.

Com uma perspectiva robusta e a competitividade central aprimorada, a Zoomlion fará de tudo para progredir enquanto mantém um crescimento estável em 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995553/Zoomlion_Delivers_Various_Series_of_Products_with_a_Total_Value_of_More_Than_One_Billion_Yuan___148.jpg

FONTE Zoomlion

