Zoop lança solução para pagamentos via Pix que diminui o abandono de pedidos online

Iniciador de pagamentos da Zoop, reduz de oito etapas de transição manual para duas etapas automáticas no processo de pagamento;

SÃO PAULO, 26 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoop , fintech líder em finanças embarcadas, lança hoje para o mercado, o iniciador de pagamentos: uma solução exclusiva para pagamentos com o Pix online, que contribui para a diminuição do abandono de pedidos. Por meio dela, os clientes realizam os pagamentos sem precisar sair do aplicativo ou do site do estabelecimento. A inovação reduz significativamente o índice de desistência das compras online, pois diminui de oito etapas de transição manual, para duas etapas automáticas no processo de pagamento. O iniciador de pagamentos da Zoop, é o primeiro produto no portfólio da marca que traz inúmeras possibilidades de inovação por meio do Open Finance e será apresentado pela marca, durante o Fórum E-commerce Brasil 2023.

Iniciador de pagamentos da Zoop, reduz de oito etapas de transição manual para duas etapas automáticas no processo de pagamento

Considerado o meio de pagamento preferido dos brasileiros, o Pix traz diversas vantagens para os negócios e especialmente para os e-commerces, uma vez que o meio de pagamento também se integra ao ambiente online, e chega a registrar um considerável volume nos processamentos de pagamentos, no comparativo com os tradicionais do mercado, como cartões, boletos e outros.

De acordo com a Zoop, o objetivo é fornecer às empresas, soluções adicionais e/ou modulares nos meios de pagamentos, para melhorar a experiência de compra e otimizar a jornada do cliente no processo. "É sempre válido estar atento às constantes mudanças do universo online, pois elas também afetam os meios de pagamentos. Não só para os e-commerces, mas para todas as empresas, é necessário um olhar atento às possibilidades de inovação que podem ser desenvolvidas a partir do Open Finance. Queremos mostrar às empresas que, ao oferecerem diversos meios de pagamento e, principalmente, de maneira personalizada e otimizada, elas conseguem alcançar diversos perfis de consumidores e, consequentemente, aumentar a conversão de vendas e a receita", enfatiza Patrícia Esteves, CCO da Zoop.

Além do iniciador de pagamentos, a Zoop também conta com outras soluções modulares que podem possibilitar às empresas, por exemplo, realizar a integração do Pix com o Split de Pagamentos (divisão automática das vendas), cancelamento parcial de compra, que permite selecionar apenas os itens problemáticos, entre outras.

Como uma empresa líder de tecnologia financeira embarcada para bancos, instituições financeiras e fintechs no Brasil, a Zoop oferece, desde 2013, soluções inovadoras de pagamentos e bancárias para empresas de todos os tamanhos. Em sua plataforma, também permite que seus clientes ofereçam uma gama de serviços, incluindo processamento de pagamentos, banking as a service e emissão de cartões, através de uma única integração API. A Zoop já processou mais de 100 bilhões de dólares em transações, e conta com importantes investidores, como a Movile, Qualcomm Ventures e Darwin Capital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2162998/Foto_Gabriel_Nascimento.jpg

FONTE Zoop

SOURCE Zoop