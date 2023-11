Zoop recebe licença IP do Banco Central do Brasil para atuar como emissora de moeda eletrônica

Com o novo aval, Zoop ampliará a oferta de produtos e serviços - e passará a oferecer liquidação direta de boletos, Pix as a service, core banking e serviços inovadores no âmbito do open finance

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoop, fintech líder em tecnologia para serviços financeiros no mercado B2B brasileiro, acaba de receber - a autorização do Banco Central local para atuar como Instituição de Pagamento (IP), na modalidade emissor de moeda eletrônica (EMI). A concessão da licença foi publicada no Diário Oficial da União.

A licença de IP abre novas perspectivas de negócios para a Zoop e fortalece sua posição no mercado. A empresa passa, ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), o que possibilitará o desenvolvimento de novas soluções de infraestrutura de serviços financeiros.

Com o novo aval, a Zoop planeja expandir ainda mais sua oferta de produtos e serviços, com o objetivo de capacitar seus parceiros com recursos adicionais. As novas opções incluem liquidação direta de boletos, Pix as a service, core banking e serviços inovadores no âmbito do open finance, como o ITP as a service.

"Com a obtenção dessa licença, a Zoop poderá oferecer soluções financeiras mais abrangentes e personalizadas para os clientes e parceiros, atendendo às crescentes demandas do mercado. Essa conquista também fortalece nossa posição como líder no setor B2B de serviços financeiros", afirma Fabiano Cruz, CEO e fundador da empresa.

Reconhecida por fornecer uma plataforma completa de "fintech as a service" para instituições financeiras e não financeiras, a Zoop combina tecnologia de ponta com total conformidade regulatória, oferecendo centenas de APIs, que abrangem pagamentos, serviços bancários, crédito e dezenas de SDKs avançados.

A abordagem única da empresa permite que clientes como Nubank, iFood, Banco Itaú, Elo7, OLX, Infracommerce, WeWork, Invisalign e mais de 700 outros parceiros de negócios criem, forneçam e gerenciem facilmente suas próprias marcas de serviços financeiros, de maneira personalizada, abrangendo bancos e soluções de pagamento.

A companhia também vem se destacando no mercado financeiro em diversos projetos recentes, como o desenvolvimento da infraestrutura tecnológica de serviços financeiros para o Banco dos Restaurantes do iFood, a implementação de soluções de pagamento para o Itaú Shop e a criação da tecnologia - "tap to phone" para o Nubank, conhecido como Tap to Pay.

Crescimento significativo desde a fundação

A Licença IP chega em um momento em que a fintech conseguiu combinar o melhor dos mundos: crescimento exponencial em volume transacionado com bons resultados financeiros (Ebitda positivo, geração de caixa e lucro).

Nos últimos anos, a Zoop registrou um crescimento exponencial em sua receita bruta, expandindo-se cerca de 50 vezes, de 2018 a 2022. Os volumes totais processados (TPV) no mercado de pagamentos impressionam: mais de R$200 bilhões do início de 2018 até setembro de 2023. A fintech também processou 280 milhões de transações via Pix, totalizando mais de 33 bilhões de reais trafegados em suas plataformas de pagamento e bancárias.

Apenas no último ano, a Zoop processou mais de R$50 bilhões por ano, registrou quase 600 mil contas digitais ativas e passou a atender indiretamente, através de seus parceiros, a mais de 10 milhões de estabelecimentos comerciais brasileiros.

A Zoop é a empresa líder em tecnologia financeira embarcada para bancos, instituições financeiras e fintechs no Brasil, oferecendo soluções inovadoras de pagamento e bancárias para empresas de todos os tamanhos. Conquistou seu lugar entre as 10 empresas mais inovadoras da América Latina em 2021, de acordo com a Fast Company. Também se destacou ao ocupar, por duas vezes seguidas, uma posição no ranking LinkedIn Top Startups. Além disso, em 2020, recebeu o reconhecimento como uma das 100 Startups to Watch, segundo a revista Época Negócios e Pequenas Empresas & Grandes Negócios, bem como uma das 100 melhores fintechs, de acordo com a revista britânica Daily Finance. A fintech continuou sua trajetória de sucesso em 2022, recebendo o prêmio Banking Transformation de Solução Tecnológica Disruptiva pela Conta Digital iFood. Entre os investidores da Zoop estão Movile/Prosus, Qualcomm Ventures e Darwin Capital.

Site I Linkedin I Instagram

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2269992/1.jpg

FONTE Zoop