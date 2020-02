Zoovu vise à doubler ses plans de croissance et à dominer le marché mondial de la recherche conversationnelle suite à l'acquisition de Clever

Le marché mondial de l'IA conversationnelle devrait dépasser les 16 milliards USD d'ici 2024

LONDRES, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Zoovu, la plateforme mondiale de recherche conversationnelle axée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de la société Clever basée en Belgique. Cette initiative renforce l'offre actuelle de Zoovu en ajoutant le TAL (traitement automatique des langues) et un moteur sophistiqué basé sur l'intention.

Selon Market Research Engine, le marché mondial de l'IA conversationnelle devrait dépasser les 16 milliards USD d'ici 2024, avec un taux de croissance de 30 % pour la période prévisionnelle donnée.

Clever est une société de recherche conversationnelle spécialisée dans la recherche non structurée. L'ajout de ces capacités à la plateforme Zoovu augmente le taux de conversion des leads que Zoovu est en mesure de livrer.

Rob Mullen, CEO de Zoovu, a déclaré : « L'acquisition de Clever nous permet d'accélérer le développement de notre entreprise, d'acquérir une nouvelle propriété intellectuelle et d'accéder à des talents exceptionnels. Ceci, combiné à notre propre plateforme de recherche conversationnelle, est susceptible de voir notre trajectoire de croissance plus que doubler. Plus important encore, cela signifie que nous pouvons fournir la meilleure technologie conversationnelle aux marques à un moment où nous observons une demande réelle de la part du secteur. »

Maarten Verschuere, Managing Director de Clever, a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir acquis Zoovu et nous sommes impatients de collaborer ensemble à l'avenir. Zoovu se prépare à perturber l'espace de la recherche conversationnelle, et il était logique et naturel de combiner les forces pour développer rapidement notre position de chef de file du marché ainsi que notre parcours de croissance. »

Cette acquisition intervient un an après que Zoovu a obtenu un investissement de série B de 18 millions de dollars, et seulement quelques mois après l'ouverture de son nouveau bureau à Berlin à la fin de l'année dernière, alors que la société continue de se développer à l'échelle mondiale dans de nouvelles régions.

Boa-Y Van Cong, partenaire de capital-risque chez Target Global, et membre du conseil d'administration de Zoovu, a commenté : « La taille du marché de la recherche conversationnelle ne cesse de grandir. Alors que les entreprises commencent à réaliser les bénéfices de cette technologie, l'acquisition de Clever signifie que Zoovu est idéalement placée pour tirer profit de sa croissance. La question n'est pas de savoir si Zoovu sera un chef de file du marché dans cette catégorie, mais plutôt à quelle moment la société le deviendra. »

À propos de Zoovu

Zoovu est la plateforme de recherche conversationnelle axée sur l'IA qui aide les clients à trouver ce qu'ils recherchent en ligne. Nous transformons les expériences de recherche en conversations qui conduisent à des interactions engageantes pour le client et qui génèrent des revenus pour les marques et les détaillants.

Plus de 2 500 marques et détaillants utilisent Zoovu pour aider les acheteurs à choisir, notamment Amazon, Coty, Whirlpool et Canon. Zoovu opère dans le monde entier dans plus de 500 catégories de produits et dans toutes les langues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zoovu.com

