ZOOZ Power ; s'associe au géant mondial de la location de voitures pour tester un système de charge ultra-rapide de VE à puissance cinétique

ZOOZ Power a signé un protocole d'accord, avec un leader mondial des services de location de voitures, pour la construction et l'exploitation d'une borne de recharge ultra-rapide aux États-Unis, servant de site pilote qui fonctionnera à l'aéroport LaGuardia de New York. Le géant des services de location de voitures exploite des milliers de sites de location de voitures dans plus de 100 pays à travers le monde.

TEL AVIV, Israël, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ZOOZ Power (anciennement Chakratec), (TASE : ZOOZ) annonce avoir signé un protocole d'accord contraignant pour une collaboration avec un leader mondial des services de location de voitures, qui opère des milliers de sites de location de voitures dans plus de 100 pays. L'objectif de la collaboration est de construire et d'exploiter un projet pilote conjoint d'infrastructure de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques qui démontrera la solution de ZOOZ Power basée sur le ZOOZTER-100 et sa capacité à permettre et à prendre en charge la recharge ultra-rapide des véhicules électriques dans les sites où le le réseau électrique est limité en puissance. Le site choisi pour ce projet spécial se trouve à l'aéroport LaGuardia de New York, aux États-Unis.

The ZOOZTER-100

Pour progresser dans la transition VE et l'électrification de sa flotte de voitures de location, le loueur de voitures a besoin de construire une infrastructure de recharge ultra-rapide, nécessaire pour assurer une haute qualité de service à ses clients et un fonctionnement efficace des sites. Sur de nombreux sites de location de voitures, des contraintes de réseau importantes empêchent ou retardent l'installation d'une infrastructure de recharge ultra-rapide pour les véhicules électriques. Ainsi, le Pilote fait partie des efforts du fournisseur de services de location de voitures pour rechercher des solutions à ces défis, permettant d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de fourniture de services de location de véhicules électriques. L'objectif est que le site pilote soit opérationnel au cours du deuxième trimestre 2023 pour une période de 12 mois. Sur la base d'un projet pilote réussi, les parties discuteront d'une feuille de route et d'un accord pour une coopération à long terme, en utilisant les produits de ZOOZ Power sur des sites supplémentaires

Selon Boaz Weizer, PDG de ZOOZ Power : « La révolution des véhicules électriques apporte des changements spectaculaires au fonctionnement des sites de location de voitures et aux infrastructures qu'ils utilisent. Les fournisseurs de services de location de voitures ont besoin d'une infrastructure de recharge ultra-rapide sur leurs sites, mais la construction d'une telle infrastructure ; est difficile et/ou compensée en raison d'un réseau électrique limité, et c'est précisément la lacune que nous comblons et pour laquelle nous fournissons une solution. Nous sommes ravis de collaborer avec l'un des géants mondiaux du secteur de la location de voitures, afin de prouver le caractère unique et la valeur ajoutée significative que notre solution apporte à ce cas d'utilisation. Il s'agit du quatrième projet pilote important auquel nous participons aux États-Unis, après les projets pilotes prévus avec Blink Charging et la chaîne de magasins de proximité ARKO, et seulement deux mois après l'annonce d'un autre projet pilote avec la Autorité de l'électricité de New York. Nous collaborons avec de grandes entreprises très réputées, partout aux États-Unis, qui comprennent la nécessité d'une recharge ultra-rapide des véhicules électriques, afin de devenir le pionnier mondial du secteur. Ces quatre projets pilotes seront opérationnels d'ici quelques mois, et nous croyons qu'ils accéléreront notre implantation sur le marché américain et contribueront davantage à la croissance de ZOOZ. »

À propos de ZOOZ Power

ZOOZ est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'amplification de puissance basées sur le volant d'inertie permettant une recharge ultra-verte et ultra-rapide des véhicules électriques n'importe où. Nous nous engageons à éliminer l'angoisse de l'autonomie et à contribuer à accélérer l'adoption massive des véhicules électriques dans le monde. Notre objectif est de permettre le vaste déploiement d'une infrastructure de charge ultra-rapide rentable tout en surmontant durablement les limitations du réseau existant. ZOOZ est le pionnier de sa technologie unique d'amplification de puissance basée sur le volant d'inertie, permettant des cycles de charge et de décharge à haute puissance illimités avec une durée de vie de plus de 15 ans, offrant ainsi un coût total de possession minimal pour l'infrastructure de charge ultra-rapide des véhicules électriques. Comme notre produit est basé sur le stockage d'énergie cinétique dans des volants d'inertie, il n'est ni toxique, ni à base de terres rares, ce qui le rend intrinsèquement vert. Nos solutions d'amplification de puissance durables sont conçues en tenant compte de la longévité et de l'environnement, aidant nos clients et partenaires à créer les solutions de recharge rapide les plus durables, les plus fiables, les plus durables et les plus rentables au monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1941670/ZOOZTER_100.jpg

Pour plus d'informations:

www.zoozpower.com

Coordonnées :

[email protected]

SOURCE ZOOZ Power