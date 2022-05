ZOTAC APRESENTA UM NOVO UNIVERSO DE POSSIBILIDADES NA COMPUTEX 2022

O ZOTAC VR GO 4.0 de última geração oferece liberdade de movimento sem precedentes e a conectividade mais confiável que nenhum dispositivo de RV sem fio pode oferecer. O novo PC Backpack VR GO 4.0 agora está equipado com tecnologias mais avançadas, permitindo que desenvolvedores individuais e designers 3D visualizem e realizem todas as coisas criativas em Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA) ou Realidade Mista (RM) para Desenvolvimento de conteúdo RV, entretenimento virtual e cenários mais técnicos. Enquanto para todos os outros, a adição de hardware mais potente permite mais fidelidade visual e experiências imersivas de VR.

ESTAÇÃO DE TRABALHO PROFISSIONAL MAIS FINA

A nova e mais poderosa estação de trabalho do Mini PC ZBOX, ZBOX QTG7A4500, capacita designers, engenheiros, cientistas de dados e criadores a aproveitarem mais do que nunca dentro da pegada mais fina possível. Este é o primeiro emparelhamento de um ZBOX Mini PC com uma GPU NVIDIA® RTX™ A4500 de nível profissional com a arquitetura NVIDIA Ampere, apresentando o poder de rastreamento de raios em tempo real, simulação e inteligência artificial. A GPU de classe profissional apoiada por um processador Intel® Core™ i7 multi-core e multi-threaded tem a alta performance para lidar com cargas de trabalho com uso intenso de memória e acelerar a performance gráfica para uma experiência multitarefa simples e responsiva.

MENOR PC DE MESA VERDADEIRAMENTE COMPLETO

Descubra possibilidades infinitas com o ZBOX PI336 pico. Pré-instalado com o Windows 11, o ZBOX pico com capacidade para 4K apresenta um design atualizado, mas que ainda cabe confortavelmente no seu bolso. Com o suporte do monitor 4K duplo simultâneo, armazenamento expansível por meio de micro SDXC, portas de expansão em tamanho de desktop e memória e armazenamento integrados, o menor computador completo do mundo é capaz de alimentar aplicativos baseados em nuvem, enfrentar tarefas diárias leves no local ou a partir de um local remoto, e impulsionar as possibilidades de negócios de forma ampla e ampla.

MELHORES PLACAS GRÁFICAS PARA GAMERS E CRIADORES

A mais recente GeForce RTX™ série 30 da ZOTAC GAMING apresenta alta performance para oferecer a melhor experiência nos jogos populares e aplicativos criativos do mundo. Com base na arquitetura NVIDIA Ampere, a linha de placas gráficas inclui memória GDDR6X até rápida, núcleos RT de 2ª geração para desempenho de ray tracing e núcleos Tensor de 3ª geração para novos recursos de IA de ponta, incluindo NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, tecnologias NVIDIA Broadcast e amplo suporte de aceleração de GPU em uma série de aplicativos criativos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820920/2022_COMPUTEX_Virtual___Social_Media_banner_1200x675.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820921/VR_GO_4_0___Homepage_Slideshow_Banner_1920_580.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820922/QTG7A4500_Launch___Homepage_Slideshow_Banner_1920_580.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820923/ZBOX_PI336_pico_Launch___Homepage_Slideshow_Banner_1920x580_v2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820924/zotac_gaming_graphics_card_1920x580_banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515014/ZOTAC_Black_Logo.jpg

FONTE ZOTAC Technology Limited

