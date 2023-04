ZPMC envia 5 guindastes RTG para Itapoá, Brasil

Cada unidade pesa 181 toneladas

XANGAI, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Após a visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva à China, a fornecedora chinesa de equipamentos portuários Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) despachou vários equipamentos de construção pesada para o Brasil, em um movimento que espera-se contribuir para o avanço do desenvolvimento econômico e social do país e, ao mesmo tempo, contribuir para a consolidação das relações sino-brasileiras.

A ZPMC concluiu recentemente o carregamento de 5 guindastes de pórtico sobre pneus (RTG). As unidades já estão em trânsito para o Porto de Itapoá, no Brasil. Os guindastes, especialmente projetados para o porto brasileiro e com peso de 181 toneladas cada, foram embarcados já montados para que não seja necessária nenhuma instalação especial e possam ser colocados em operação imediatamente ao chegarem ao porto.

Como o peso dos guindastes RTG excede o das unidades padrão, havia requisitos extremamente altos para as tecnologias de carregamento e transporte. No entanto, a ZPMC, ao colaborar com o porto e outras partes, superou os desafios no carregamento e transporte dos guindastes de forma a garantir o carregamento no prazo e a integridade do equipamento sem necessidade de retificações de última hora. Isso marca o embarque bem-sucedido das unidades, e o foco do trabalho subsequente passará a ser a entrega e o comissionamento dos equipamentos assim que chegarem a Itapoá.

FONTE Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd.

