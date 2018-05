ZSmart donne les clés d'une transformation intelligente au TM Forum DTW 2018

Telecom Brain favorise l'amélioration des expériences et l'efficacité opérationnelle

La solution Telecom Brain est conçue sur mesure pour aider les fournisseurs de services de communication (FSC) à réaliser leurs opérations commerciales de télécommunication de manière intelligente, efficiente et axée sur l'expérience. Le Telecom Brain répond à différents scénarios commerciaux au travers des éléments suivants :

qui permet aux FSC de gérer les communications entre différentes parties, d'intégrer des stratégies marketing flexibles et d'offrir aux clients des expériences de vie numérique variées grâce à l'intégration interprofessionnelle ; opérations ZSmart basées sur les connaissances , un système de soutien des opérations optimisé grâce à l'IA, doté d'une intelligence basée sur un apprentissage automatique et capable de réaliser des analyses et de prendre des décisions grâce à ses connaissances et aux données de masse. Ces opérations ZSmart basées sur les connaissances permettent aux FSC de moderniser les processus opérationnels et de gestion au moyen d'une stratégie de basculement rapide et d'une prise de décision automatisée ;

, un système de soutien des opérations optimisé grâce à l'IA, doté d'une intelligence basée sur un apprentissage automatique et capable de réaliser des analyses et de prendre des décisions grâce à ses connaissances et aux données de masse. Ces opérations ZSmart basées sur les connaissances permettent aux FSC de moderniser les processus opérationnels et de gestion au moyen d'une stratégie de basculement rapide et d'une prise de décision automatisée ; uTalk ZSmart basé sur l'IA, qui offre aux représentants du service à la clientèle une plus grande marge de manœuvre grâce à une plateforme tous canaux, leur permettant de passer d'une assistance réactive à un soutien proactif. La technologie de reconnaissance automatique de la parole (RAP) offre des prestations coordonnées homme-machine basées sur un robot en ligne accessible 24h sur 24 et capable de traiter des problèmes simples et récurrents ainsi que de reconnaître de manière intelligente des demandes clients.

ZSmart QConnect modernise votre réseau et vos services en plein cœur de l'ère TIC

Dans le paysage actuel axé sur les logiciels, les FSC se démènent pour moderniser les réseaux et développer des services novateurs avec le Cloud Computing. ZSmart QConnect met à disposition un marché tout en un pour les services liés au cloud et au réseau avec une orchestration flexible des réseaux physiques et virtuels, ce qui permet aux FSC de profiter des synergies entre le cloud et le réseau, afin de construire un écosystème pour les services cloud-réseau intelligents.

Conférer une valeur infinie à un écosystème IoT

ZTEsoft offre aux clients de tous les secteurs industriels une solution IoT intégrale allant de la gestion de la connexion et des partenaires au développement des applications et à l'activation des plateformes (« platform enablement »). La solution IoT ZSmart contribue à renforcer la fiabilité de l'infrastructure IoT et à gérer efficacement les opérations IoT depuis les capteurs jusqu'au cloud. En se concentrant sur l'infrastructure et l'écosystème partenaire, ZTEsoft entend assurer la convergence des personnes, des objets et du cloud dans un monde numérique, pour enfin créer un écosystème IoT global et ouvert avec des partenaires.

Pour en savoir plus sur nos solutions ZSmart, rendez-nous visite au TM Forum DTW 2018, stand 332 (niveau 3), au Palais des Congrès Acropolis.

SOURCE ZTEsoft