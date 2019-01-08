ZTE cтановится лидером третьего этапа испытаний ядра сети 5G IMT-2020

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 9 января 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK) (000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, становится лидером третьего этапа тестирования 5G IMT-2020 на стабильность производительности ядра сети и работоспособность функций обеспечения безопасности, полностью верифицировав зрелость ядра сети 5G от ZTE.

Тестирование включает проверку производительности платформы NFVI, эксплуатационных характеристик системы с одной или несколькими виртуальными машинами, являющейся базовым сетевым элементом, а также ее пропускной способности и стабильности.

Система ZTE, включающая платформу NFV и базовые функциональные сетевые элементы 5GC, развертывается на общей серверной платформе и взаимодействует со сторонними инструментами в соответствии с потребностями сервисной модели. Компания проводит испытания всех возможных сценариев, а результаты тестов неизменно отвечают требованиям сервисной модели и спецификаций.

Тестирование функции безопасности ориентировано на проверку возможностей управления идентификацией и регистрации устройств, а также на процедуры обеспечения безопасности в мобильной среде. Система ZTE успешно проходит испытания во всех тестовых сценариях.

Новейшая версия ядра сети 5G от ZTE разработана в соответствии со спецификациями 3GPP Release-15, обнародованными в сентябре 2018 года. Благодаря использованию SBA, микросервисных компонентов и технологии сетевого сегментирования, базовая сеть 5G от ZTE способна поддерживать внедрение гибких сервисных инноваций.

Путем раздельного управления сервисами и данными базовая сеть ZTE повышает надежность сервисов и качество обслуживания пользователей. Кроме того, на ее развертывание нужны считанные минуты, а готовая система поддерживает гибкий график обслуживания.

«Это очередной заметный прорыв с момента завершения функциональных испытаний SA от ZTE в сентябре 2018 года, - отметил генеральный директор подразделения телекоммуникационных облачных продуктов и ядра сети ZTE. - Наша компания будет активно сотрудничать с Министерством промышленности и информационных технологий КНР, содействуя в развитии отрасли 5G и адаптации к новым сетевым стандартам».

Под руководством Министерства промышленности и информационных технологий КНР, группа по продвижению IMT-2020 (5G) в ноябре 2017 года инициировала третий этап проектно-конструкторских испытаний 5G, направленных на непрерывную оптимизацию технологического потенциала сетей нового поколения, а также на развитие отрасли 5G.

Кроме выполнения третьего этапа испытаний базовых сетей 5G IMT-2020 компания ZTE также осуществила первое в мире сквозное соединение между устройством 5G и системой на базе технологии сетевого взаимодействия NSA 3,5 ГГц, используя для этой цели прототипы смартфонов 5G собственной разработки.

Более того, компании ZTE и China Telecom провели первые в мире испытания на возможность взаимодействия между сетями 4G и 5G в рамках архитектуры SA. Совместно с Tianjin Unicom и администрацией порта г. Тяньцзинь ZTE разработала и выпустила приложения для отрасли смарт-портов 5G&MEC.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru и www.zte.com.cn.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Тел.: +7 903 618 2962

Email: veronica.karliukevich@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation