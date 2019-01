ZTE assume a dianteira na conclusão da terceira fase do teste de rede de núcleo 5G IMT-2020

SHENZHEN, China, 9 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK) (000063.SZ), principal fornecedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e tecnologia ao consumidor para a Internet Móvel, assume a dianteira na conclusão da terceira fase do teste IMT-2020 de 5G para estabilidade de desempenho de rede de núcleo e função de segurança, comprovando integralmente a maturidade da rede de núcleo 5G da ZTE.

O teste envolve o desempenho da plataforma NFVI, o desempenho do serviço da implementação de máquina uni/multi virtual de rede de núcleo 5G, bem como a capacidade e estabilidade do sistema.

O sistema da ZTE, incluindo a plataforma NFV e os elementos de rede de função de núcleo 5GC, é implementado na plataforma do servidor geral, e faz interface com instrumentos terceirizados de acordo com o requisito do modelo de serviço. A empresa passa em todos os casos de teste, e os resultados do teste satisfazem o requisito do modelo de serviço e os indicadores de especificação.

O teste da função de segurança se concentra no registro e identificação da identidade do dispositivo, bem como no procedimento de serviço de segurança em mobilidade. O sistema da ZTE passa com sucesso em todos os casos de teste obrigatórios.

A última versão da rede de núcleo 5G da ZTE é desenvolvida em conformidade com as especificações 3GPP Release-15 divulgadas em setembro de 2018. Ao adotar o SBA, componentes de microsserviço e fatiamento de rede, a rede de núcleo 5G da ZTE consegue atingir uma inovação de serviço ágil e flexível.

Por meio da separação da lógica e dados do serviço, a rede de núcleo 5G da ZTE consegue aprimorar a confiabilidade e as experiências de usuários. Além disso, ela permite a implementação por minuto por meio de um agendamento flexível de serviços.

"Trata-se de outra inovação significativa após a conclusão do teste de função de arquitetura SA em setembro de 2018", declarou Liu Jianhua, gerente geral de nuvem de telecomunicações e produtos de rede de núcleo da ZTE. "A ZTE vai apoiar e cooperar de maneira ativa com o ministério da indústria e tecnologia da informação para ajudar a indústria de 5G a crescer de maneira amadurecida e abraçar a chegada da era 5G."

Sob a orientação do ministério da indústria e tecnologia da informação da China, o IMT-2020 (5G) Promotion Group iniciou a terceira fase dos testes de P&D de 5G em novembro de 2017, visando a aprimorar continuamente a capacidade tecnológica de P&D de 5G e promover o amadurecimento da indústria de 5G.

Além da conclusão do teste de rede de núcleo 5G da IMT-2020, a ZTE também concluiu a primeira conexão ponta a ponta do mundo entre um dispositivo 5G e um sistema, baseado em rede NSA de 3,5 GHz, em virtude dos smartphones de protótipo 5G da ZTE.

Além disso, a ZTE e a China Telecom concluíram o primeiro teste de interoperabilidade de rede 4G e 5G do mundo sob a arquitetura SA. Em colaboração com a Tianjin Unicom e o Porto de Tianjin, a ZTE lançou aplicações da indústria de porto inteligente 5G&MEC.

