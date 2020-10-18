ZTE и China Mobile получили премию «За лучшую разработку в области корпоративных выделенных каналов» на форуме Broadband World Forum (BBWF) 2020

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 18 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технических решений для мобильного интернета, и компания China Mobile награждены премией "Best Enterprise Private Line Solution" («За лучшую разработку в области корпоративных выделенных каналов») на форуме разработчиков средств широкополосной связи Broadband World Forum (BBWF) 2020 за создание интеллектуального выделенного канала на основе технологии OTN для корпоративных пользователей, управляемого из облачной среды.

Это техническое решение, обеспечившее создание интеллектуального выделенного канала связи на основе технологии OTN, является результатом совместной разработки компании ZTE и филиала компании China Mobile в г. Дунгуане позволит удовлетворять потребности пользователей в обеспечении дифференцированного доступа.

Корпоративный выделенный канал предусматривает настройку гранулярности в диапазоне от 2 Мбит/с до 100 ГБит/с для более эффективного использования ресурсов, ограниченных полосой пропускания. Кроме того, он предполагает возможность автоматического развертывания клиентского оборудования (CPE) и его автоматической настройки (Plug and Play), что способствует сокращению времени развертывания с нескольких дней до нескольких часов.

В то же время корпоративный выделенный канал позволяет производить дезагрегацию клиентского оборудования с использованием платформы интеллектуального управления и контроля, обеспечивающей возможность сквозного управления при использовании продукции разных производителей.

Помимо прочего, он допускает быстрое сквозное развертывание и введение в действие всей сети с сокращением времени установления очередности обслуживания с нескольких часов до нескольких минут, тем самым значительно уменьшая сроки внедрения (ТТМ) и повышая конкурентоспособность компании China Mobile в вертикально интегрированных отраслях.

За счет измерения величины задержки и сигнализации в режиме реального времени интеллектуальный выделенный OTN-канал корпоративного назначения будет гарантированно иметь показатели задержки, удовлетворяющие требованиям пользователей.

Компания ZTE разрабатывает и поставляет передовые телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексные технические решения корпоративного уровня для потребителей, операторов связи, различных компаний и государственного сектора. Компания неустанно стремится обеспечивать своих клиентов интегрированными целостными решениями для достижения высочайших результатов и эффективности их работы по мере сближения секторов телекоммуникаций и информационных технологий. Компания ZTE, акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (торговый код акций класса H — 0763.HK / класса A — 000063.SZ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.

Контакты для СМИ:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: veronica .karliukevich @ zte . com . cn

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