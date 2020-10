ZTE e China Mobile vincono il premio Best Enterprise Private Line Solution al Broadband World Forum 2020

SHENZHEN, Cina, 16 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali provider internazionali di soluzioni tecnologiche per l'Internet mobile a livello di telecomunicazioni, imprese e consumatori e China Mobile, hanno ricevuto il Best Enterprise Private Line Solution Award, a riconoscimento della linea privata OTN intelligente gestita da cloud, in occasione del Broadband World Forum (BBWF) 2020.

ZTE e la filiale di Dongguan di China Mobile, hanno realizzato congiuntamente questa soluzione di linea privata OTN intelligente di livello enterprise per fornire reti di alta qualità, in modo da soddisfare le esigenze differenziate degli utenti in termini di accesso.

La linea privata di livello enterprise supporta una granularità programmabile da 2M a 100G per sfruttare al meglio le risorse di larghezza di banda. Inoltre, è in grado di implementare il deployment automatico del CPE e il PnP (Plug and Play) in modo tale che, per il deployment del CPE bastino solo poche ore.

Nel contempo, la linea privata di livello enterprise consente la disaggregazione dei CPE attraverso la piattaforma intelligente di gestione e controllo, rendendo possibile la gestione cross-vendor end-to-end.

Inoltre, supporta il rapido deployment end-to-end e il provisioning dell'intera rete, con la pianificazione dei servizi ridotta da ore a minuti, riducendo in modo significativo il TTM (TimetoMarket) e migliorando la competitività di China Mobile nei settori verticali.

Attraverso la misurazione della latenza e allarmi in tempo reale, la linea privata OTN intelligente di livello enterprise, ha garantito indicatori di latenza in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

