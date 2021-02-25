ZTE i5GC позволяет создавать частные сети для цифровой трансформации вертикальных отраслей

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- На MWC Shanghai компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила сетевую архитектуру i5GC (промышленная 5GC), ориентированную на использование частных сетей 5G в промышленных целях.

Это комплексное решение обеспечивает реализацию таких возможностей сетей 5G, как высокая скорость доступа, низкое значение задержки, высокая надежность и множество параллельных соединений, в различных отраслях, а также интеграцию таких технологий, как искусственный интеллект, Интернет вещей, облачные вычисления, обработка и анализ больших данных и MEC (граничные вычисления с множественным доступом), для обеспечения цифровизации целых отраслей и построения полностью связанных интеллектуальных частных сетей 5G для вертикально интегрированных отраслей.

В настоящее время общедоступная архитектура 5GC ориентирована на потребительские приложения и поэтому не может отвечать высочайшим требованиям к безопасности, задержке, надежности, контролю прав сетевого управления, энергопотреблению и среде использования, предъявляемым промышленными пользователями. Архитектура ZTE i5GC решает эту проблему за счет глубокой интеграции и оптимизации функций 5GC. В ней используются серверы общего назначения типоразмера 2U для обеспечения интеграции многочисленных сетевых функций (СФ) и универсального режима развертывания с автоматическим конфигурированием в целях достижения максимальной компактности, минимального энергопотребления и минимальных потребностей в управлении и техническом обслуживании.

Это решение предоставляет непрофессиональным промышленным пользователям быстрый и надежный доступ к сети 5G в сочетании с превосходным опытом эксплуатации. Кроме того, ZTE i5GC может гибко адаптироваться к самым разнообразным требованиям пользователя в отношении безопасности, обработки трафика и автономности, а также предоставлять доступ к различным комбинациям функций и форм развертывания для реализации различных сценариев. Например, функция плоскости пользователя (UPF) используется в системах граничных вычислений, трафик направляется в соседнюю область, а управление данными пользователя осуществляется на локальном уровне. Кроме того, в ZTE i5GC используется сервис-ориентированная архитектура (SBA), соответствующая стандартам 3GPP, для обеспечения бесперебойного взаимодействия с сетью 5G общего пользования. Она может интегрировать сторонние приложения для граничных вычислений с множественным доступом (MEC) через открытые интерфейсы для достижения гибкого расширения и быстрой доработки граничных приложений, что обеспечивает возможность тестирования и селекционирования «убойных» 5G-приложений в вертикально интегрированных отраслях.

В целях построения сетей 5G бизнес-класса компания ZTE внедрила универсальные 5G-приложения для использования в вертикально интегрированных отраслях, включая добычу полезных ископаемых, медицинские услуги и портовые операции. Например, в целях реализации проекта строительства сети 5G для рациональной добычи полезных ископаемых ZTE использует архитектуру i5GC для развертывания полного комплекса сетей 5G под землей, который отвечает требованиям к компактности и взрывозащите в шахтах и обеспечивает полное покрытие основными сетями 5G. Архитектура ZTE i5GC будет и далее ориентироваться на отраслевые проекты с концентрацией на отраслевых требованиях, взаимодействовать с предприятиями и операторами с целью формирования экосистемы 5G-приложений, содействовать расширению возможностей «рынка голубого океана» для создания сетей 5G корпоративного уровня, а также стимулировать крупномасштабное коммерческое использование и монетизацию возможностей сетей 5G.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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