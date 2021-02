A ZTE i5GC ativa redes privadas para transformação digital de setores verticais

SHENZHEN, China, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresas e consumo para a internet móvel, anunciou hoje, na MWC Shanghai, o lançamento da solução de rede i5GC (5GC industrial) orientada para redes 5G privadas para o setor.

A solução apresenta recursos 5G, como grande largura de banda, baixa latência, alta confiabilidade e múltiplas conexões em vários setores, e integra tecnologias como IA, IoT, computação em nuvem, big data e MEC para permitir a digitalização de setores inteiros e construir redes 5G inteligentes totalmente conectadas para os setores verticais.

Atualmente, a 5GC pública é orientada para aplicações do consumidor; portanto , não pode atender aos requisitos extremamente altos dos usuários do setor de segurança, latência, confiabilidade, direitos de controle de rede, consumo de energia e ambiente de uso. A ZTE i5GC aborda isso integrando e otimizando profundamente as funções do 5GC. Utiliza servidores gerais 2U para conseguir integração de várias funções de rede (NF) e um modo de implantação plug-and-play one-stop para obter espaço mínimo, consumo mínimo de energia e operação e manutenção mínimas (O&M).

Essa solução oferece aos usuários não profissionais do setor uma implementação rápida e precisa de acesso à rede 5G e excelente experiência de serviço. Além disso, a ZTE i5GC pode ser customizada de forma flexível, de acordo com os requisitos diversificados de segurança, processamento de tráfego e autonomia de um usuário, bem como oferecer diferentes combinações de função e formulários de implementação para diferentes cenários. Por exemplo, a função plano do usuário (UPF) é implementada na borda, o tráfego é encaminhado para as proximidades e os dados do usuário são gerenciados localmente. Além disso, a ZTE i5GC emprega uma arquitetura baseada em serviço 3GPP (SBA) para se interconectar perfeitamente com uma rede pública 5G. Pode integrar aplicações de computação de borda multiacesso (MEC) de terceiros por meio de interfaces abertas para obter expansão flexível e iteração rápida de aplicações de borda, de modo a explorar e criar aplicações 5G de alta excelência no campo vertical.

Para a construção de redes 5G de classe empresarial, a ZTE implementou aplicações 5G profundas para uso em áreas verticais, como minas, tratamentos médicos e portos. Por exemplo, para um projeto de mina inteligente 5G, a ZTE usa a i5GC para implementar um conjunto completo de redes 5G subterrâneas, atendendo aos requisitos compactos de prova de espaço e explosão da mina e alcançando cobertura total das principais redes 5G. A ZTE i5GC continuará a se concentrar em projetos e a promover a compreensão das necessidades do setor, além de trabalhar com empresas e operadoras para construir um ecossistema de aplicação 5G, ajudar a expandir a oportunidade de "mercado de oceano azul" de 5G para empresas, e impulsionar o uso comercial em larga escala e a monetização de valor da 5G.

