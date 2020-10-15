ZTE получила две награды на Всемирном конгрессе Layer123 - 2020

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 15 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), один из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технических решений для мобильного интернета, получила две награды на Всемирном конгрессе Layer123 – 2020, а именно в номинации "Emerging Edge Product" («Перспективный продукт для граничных вычислений») за разработку своего продукта Common Edge Full-Scenario MEC и в номинации "New Service Innovation" («Внедрение инновационного сервиса») за сервис удаленного управления транспортными средствами.

Предлагаемое компанией ZTE многосценарное решение MEC (Common Edge full-scenario MEC) помогает телекоммуникационным компаниям добиваться развертывания своих систем за один прием, формировать системы самообслуживания для облачных вычислений и упрощенные процедуры эксплуатации и технического обслуживания, обеспечивая таким образом возможность повсеместного распространения периферийных вычислений.

Для обслуживания аппаратных с оборудованием доступа данное средство оснащается первыми в отрасли блоками аварийного питания от аккумуляторных батарей (BBU) и терминалами оптических линий (OLT) с ИТ-обеспечением и предоставляет системе MEC вычислительные, накопительные и сетевые ресурсы посредством встроенных плат, отвечающих требованиям пользователей в отношении универсальности и сверхмалой задержки. Кроме того, данный продукт выгодно отличается однополочной сетевой конфигурацией и отсутствием потребности в отдельном размещении.

Для обслуживания аппаратных с оборудованием для периферийных вычислений и производственно-административных комплексов данный продукт обеспечивает компоновку всех необходимых элементов в одном MEC-сервере и одном MEC-шкафу. Программное и аппаратное обеспечение встраивается на заводе-изготовителе в целях обеспечения готовности к работе непосредственно после доставки и во избежание необходимости в техническом обслуживании при работе в среде периферийных вычислений. Данный продукт обладает универсальностью в плане выбора местоположения, быстротой развертывания и упрощенными процедурами эксплуатации и технического обслуживания.

Для обслуживания аппаратных с базовым оборудованием в условиях городской среды развертывание MEC осуществляется с использованием технологий клаудификации. Двух движковый механизм на базе систем OpenStack и Kubernetes глубоко интегрирован с целью обеспечения MEC-сервисов диверсифицированными ресурсами. Кроме того, компания ZTE внедрила собственную технологию облачных вычислений в систему MEC и приложения сторонних разработчиков. Таким образом, существующие интернет-приложения могут быть легко перенесены в систему MEC для предоставления общедоступных облачных сервисов со сверхмалой задержкой.

Компания ZTE также установила партнерские отношения с China Unicom и Zhongtong Bus в целях разработки первоклассного сервиса дистанционного управления автомобилями. Это первый в отрасли сервис на основе конвергенции фиксированной и мобильной связи (FMC), обеспечивающий возможность полноценного удаленного управления автомобилями с использованием сетей 5G, поддерживающих взаимодействие с миллисекундным временем отклика.

Компания ZTE и шаньдуньский филиал China Unicom построили сеть на основе FMC с высокой пропускной способностью и низкой задержкой за счет оригинального способа совместного применения технологий 5G и пассивной оптической сети (PON).

Кроме того, они внедрили функционал MEC на терминале оптической линии (OLT) на станции доступа (AO) для обеспечения локальной передачи потоков служебных данных и минимизации задержек в рабочих трактах.

Задержка доставки видеосигнала реального времени с транспортного средства и задержка в линии связи между электросистемой управления автомобилем и центром управления сокращены с 30 мс до нескольких миллисекунд, что соответствует требованиям интеллектуальных транспортных систем в отношении задержки передачи сигнала в пределах 10 мс.

Более того, инновационная технология компании ZTE, обеспечивающая встраивание MEC-приложений в терминал оптической линии, позволяет реализовывать функции MEC с одновременной экономией ресурсов станции доступа, не прибегая к ее сложной реорганизации, и облегчением процесса развертывания сети.

Компания ZTE разрабатывает и поставляет передовые телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексные технические решения корпоративного уровня для потребителей, операторов связи, различных компаний и государственного сектора. Компания неустанно стремится обеспечивать своих клиентов интегрированными целостными решениями для достижения высочайших результатов и эффективности их работы по мере сближения секторов телекоммуникаций и информационных технологий. Компания ZTE, акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (торговый код акций класса H — 0763.HK / класса A — 000063.SZ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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