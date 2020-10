ZTE remporte deux prix lors de l'édition 2020 du Congrès mondial organisé par Layer123

SHENZHEN, Chine, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées aux télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a reçu aujourd'hui deux prix lors du Congrès mondial de Layer123 2020 : le prix Emerging Edge Product pour son produit Common Edge Full-Scenario (MEC), et le prix New Service Innovation pour un service de conduite à distance.

Le produit MEC (Multi-service Edge Computing) de ZTE aide les entreprises de télécommunications à réaliser un déploiement centralisé, mettre en place un approvisionnement en libre-service et simplifier l'exploitation et l'entretien, ce qui favorise l'omniprésence de l'edge computing.

En ce qui concerne les salles d'équipement d'accès, le produit utilise les premières unités de bande de base et premiers terminaux de ligne optique basés sur les TI de l'industrie, et fournit au MEC des ressources informatiques, de stockage et de réseau par le biais de tableaux intégrés, répondant ainsi aux besoins de bout en bout des utilisateurs en matière de très faible latence. De plus, le produit se distingue par son réseau à étagère unique et son empreinte nulle.

Pour les salles d'équipement informatique de périphérie et les campus d'entreprises, le produit offre un serveur et une armoire MEC tout-en-un. Les logiciels et le matériel sont intégrés préalablement en usine afin que le produit soit prêt à l'emploi dès réception et demande le moins d'entretien possible. Le produit favorise un choix d'emplacement souple, un déploiement rapide et une exploitation et un entretien simplifiés.

Pour les salles d'équipement de base en milieu urbain, le MEC est déployé sous forme de cloudification. L'intégration du moteur à double cœur d'OpenStack et de Kubernetes est renforcée pour fournir des services MEC comportant des ressources diversifiées. De plus, ZTE a introduit sa technologie cloud dans les applications MEC et applications tierces. Par conséquent, les applications Web existantes peuvent être déplacées sans effort vers le MEC afin de fournir des services cloud publics à très faible latence.

De plus, ZTE s'est associé à China Unicom et à Zhongtong Bus pour mettre sur pied un service de conduite à distance primé. Il s'agit du premier service de convergence fixe-mobile de l'industrie qui permet la conduite à distance grâce à des décisions prises en quelques millisecondes au moyen de la technologie 5G de bout en bout.

ZTE et la succursale Shandong de China Unicom ont utilisé de façon novatrice la technologie 5G et la technologie de réseau optique passif pour construire un réseau de convergence fixe-mobile à large bande passante et à faible latence.

De plus, l'entreprise a déployé les fonctionnalités du MEC sur le terminal de ligne optique du bureau d'accès pour assurer l'acheminement local des flux de données de service et réduire au minimum la latence sur les chemins de service.

Le délai de liaison vidéo secondaire en temps réel du véhicule et le délai de communication entre le système électrique de commande du véhicule et le centre de commande sont réduits de 30 ms à quelques millisecondes, ce qui répond aux exigences des systèmes de transport intelligents (délai de transmission de moins de 10 ms).

En outre, la solution novatrice de ZTE qui intègre les applications MEC dans le terminal de ligne optique peut accomplir les fonctions MEC tout en économisant les ressources du bureau d'accès, évitant ainsi une reconstruction complexe du bureau d'accès et facilitant le déploiement du réseau.

ZTE fournit des systèmes de télécommunications de pointe, des appareils mobiles et des solutions technologiques d'entreprise aux consommateurs, aux exploitants, aux entreprises et aux clients du secteur public. L'entreprise est déterminée à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout afin de garantir l'excellence et d'offrir une valeur ajoutée au moment où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. ZTE, qui est coté aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen (symbole pour les actions de catégorie H : 0763.HK, et symbole pour les actions de catégorie A : 000063.SZ), offre ses produits et services dans plus de 160 pays.

