ZTE ganha dois prêmios no Congresso Mundial Layer123 de 2020

SHENZHEN, China, 14 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um grande provedor internacional de telecomunicações, soluções de tecnologia de Internet móvel para empresas e para o consumidor recebeu hoje dois prêmios: o "Emerging Edge Product" (Produto Emergente de Ponta) por seu produto "Common Edge Full-Scenario MEC" e o "New Service Innovation" (Novo Serviço de Inovação para um serviço de direção remota no Congresso Mundial Layer123 de 2020.

O produto MEC (Multi-service Edge Computing) completo Common Edge da ZTE ajuda as empresas de telecomunicações a atingir uma implementação completa, provisionamento de autoatendimento e O&M simplificado, capacitando assim a computação de ponta sempre presente.

Para salas de acesso a equipamento, o produto emprega os primeiros BBU e OLT com base em TI do setor e fornece o MEC com recursos de computação, armazenamento e rede por meio de placas incorporadas, atendendo aos requisitos de latência ultrabaixa ponta a ponta dos usuários. Além disso, o produto se destaca com rede única e pegada zero.

Para salas de equipamentos de ponta e campi corporativos, o produto oferece servidor MEC tudo-em-um e módulo MEC tudo-em-um. O software e o hardware são pré-integrados na fábrica para entrega imediata e nenhuma manutenção na extremidade. O produto tem seleção de local flexível, implementação rápida e O&M simplificado.

Para salas de equipamentos essenciais em cidades, o MEC é implementado na forma de computação em nuvem de TI. O mecanismo dual-core do OpenStack e Kubernetes é profundamente integrado para fornecer serviços MEC com recursos diversificados. Além disso, a ZTE introduziu a tecnologia Cloud Native para o MEC e aplicativos de terceiros. Portanto, os aplicativos de Internet existentes podem ser facilmente migrados para o MEC para fornecer serviços de nuvem pública de latência ultrabaixa.

A ZTE também fez parceria com a China Unicom e a Zhongtong Bus para desenvolver um premiado serviço de direção remota. É o primeiro serviço de Convergência Fixo-Móvel (FMC, na sigla em inglês) do setor a permitir a condução remota 5G de nível de milissegundo de ponta a ponta.

A ZTE e a filial de Shandong da China Unicom empregaram de forma inovadora as tecnologias 5G e Passive Optical Network (PON) para construir uma rede com base em FMC de banda larga alta e baixa latência.

Eles também implementaram a funcionalidade MEC no Optical Line Terminal (OLT) no Access Office (AO) para conseguir o encaminhamento local de fluxos de dados de serviço e minimizar a latência nas rotas de serviço.

O atraso de vídeo com conexão ponto a ponto em tempo real do veículo e o atraso de comunicação entre o sistema elétrico de controle do veículo e o centro de controle são reduzidos de 30 ms para milissegundos, atendendo aos requisitos dos sistemas de transporte inteligentes para atraso de transmissão de sub-10 ms.

Além disso, a solução inovadora da ZTE que integra os aplicativos MEC na OLT pode realizar funções MEC economizando recursos AO, evitando reconstruções AO complicadas e facilitando a implementação da rede.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa tem o compromisso de fornecer aos clientes inovações integradas e completas para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

