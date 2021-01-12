ZTE получила премию BSI за вклад в реализацию стратегии обеспечения информационной безопасности

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 12 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, объявила о получении премии BSI за вклад в реализацию стратегии обеспечения информационной безопасности (Privacy Strategy Contribution Award) на третьем экономическом форуме Smart Summit в знак признания ее выдающихся заслуг в деле защиты информации и соответствия нормативным требованиям.

Этот форум, на который были приглашены около 300 представителей известных предприятий, научно-исследовательских институтов, отраслевых объединений и правительственных учреждений, транслировался в прямом эфире.

BSI (Британский институт стандартов) — организация, учрежденная в Великобритании королевским пожалованием более 100 лет назад и являющаяся одним из членов-основателей Международной организации по стандартизации (ISO) — выбирает лауреатов премий 2020 Excellence Award («За выдающиеся достижения в 2020 году») в трех номинациях: Advanced Performance («Прогрессивная деятельность»), Privacy Strategy («Стратегия обеспечения информационной безопасности») и Corporate Social Responsibility/CSR («Корпоративная социальная ответственность/КСО»).

«Компания ZTE, выделяясь на фоне многих предприятий, имеющих сертификат ISO27701, получила Премию за вклад в реализацию стратегии обеспечения информационной безопасности, что свидетельствует о высоком признании со стороны профессиональных сертификационных организаций ее заслуг в деле защиты информации, ― заявил руководитель отдела правового обеспечения компании ZTE Шэнь Нань (Shen Nan). ― Внедряя высокие стандарты, компания стремится интегрировать информационную безопасность в свою хозяйственную деятельность и разработку продукции, надеясь на укрепление фундамента взаимного доверия между ZTE и ее партнерами по всему миру в целях обеспечения взаимовыгодной ситуации в двусторонних отношениях».

Ранее компания ZTE успешно прошла сертификацию с применением первой в мире системы менеджмента информационной безопасности ISO27701 по отношению к продукции для сетей 5G, разработанной BSI. Это подтверждает, что продукция компании ZTE для сетей 5G сертифицирована соответствующими органами с точки зрения безопасности и соответствия требованиям к обработке персональной информации.

ZTE придает большое значение информационной безопасности и обеспечивает соблюдение законов и нормативно-правовых актов о защите информации, действующих в тех странах и регионах, где компания осуществляет свою деятельность. В то же время компания внедрила одну из наиболее эффективных систем правил соответствия и контроля за их соблюдением, а также структуру информационной безопасности в процесс НИОКР как важный дополнительный элемент конкурентоспособности продукции. В перспективе компания продолжит сотрудничество с партнерами по всему миру в целях содействия устойчивому развитию в условиях обязательности соблюдения установленных требований в эпоху цифровой экономики.

Контакты для СМИ:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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