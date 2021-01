ZTE wint de Privacy Strategy Contribution Award van BSI

SHENZHEN, China, 11 januari 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een grote, internationale leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie voor het gebruik van mobiel internet door bedrijven en consumenten, heeft vandaag aangekondigd dat het is bekroond met de Privacy Strategy Contribution Award van BSI op het 3e Smart Summit Economic Forum, als erkenning voor zijn uitstekende bijdragen aan privacybescherming en compliance.

Het forum heeft bijna 300 afgevaardigden van bekende bedrijven, onderzoeksinstellingen, brancheorganisaties en overheidsdiensten uitgenodigd en kan via livestreaming worden bijgewoond.

BSI, een 100-jarige organisatie in het VK met een koninklijk handvest en een van de oprichters van de International Organization for Standardization (ISO), selecteert de 2020 Excellence Award in termen van drie dimensies: geavanceerde prestaties, privacystrategie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

"ZTE onderscheidt zich van veel ondernemingen met ISO27701-certificering en wint de Privacy Strategy Contribution Award, wat een grote erkenning is door professionele certificeringsorganisaties voor de privacybescherming van ZTE", aldus Shen Nan, Chief Legal Officer van ZTE. "Met de invoering van hoge normen heeft het bedrijf zich gecommitteerd aan het integreren van privacybescherming in bedrijfsactiviteiten en productontwerp, in de verwachting dat het de basis van wederzijds vertrouwen tussen ZTE en zijn wereldwijde partners zal versterken om een win-winsituatie tussen beide partijen te bevorderen."

Eerder werd ZTE door BSI gecertificeerd met 's werelds eerste 5G-product ISO27701 privacybeheersysteem, wat aangeeft dat de 5G-producten van ZTE door de autoriteiten zijn gecertificeerd op het gebied van de beveiliging en naleving van de verwerking van persoonsgegevens.

ZTE hecht veel waarde aan privacybescherming en leeft de wet- en regelgeving inzake privacybescherming na die van toepassing is op de landen en regio's waarin het bedrijf actief is. Ondertussen heeft het bedrijf een toonaangevend regel- en controlesysteem voor naleving opgezet en heeft het ontwerp van privacybescherming in het R&D-proces van producten opgenomen als een belangrijke connotatie van het belangrijkste concurrentievermogen van producten. Vooruitkijkend zal het bedrijf blijven samenwerken met wereldwijde partners om duurzame ontwikkeling te bevorderen onder de voorwaarde van naleving in het tijdperk van de digitale economie.

Perswoordvoerder:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

