ZTE ganha o prêmio Contribuição em Estratégia de Privacidade concedido pela BSI

SHENZHEN, China, 11 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma das maiores provedoras internacionais de soluções tecnológicas de internet móvel para o setor de telecomunicações, empresas e consumidores, anunciou hoje que recebeu o prêmio Contribuição em Estratégia de Privacidade concedido pela BSI no terceiro Fórum Econômico Smart Summit, em reconhecimento às suas excepcionais contribuições à proteção e conformidade da privacidade.

O fórum convidou quase 300 representantes de empresas conhecidas, instituições de pesquisa, associações do setor e departamentos governamentais, e está disponível por meio de streaming ao vivo.

A BSI, uma organização com 100 anos de existência no Reino Unido com Carta Real e uma das fundadoras da Organização Internacional para Padronização (ISO), seleciona o Excellence Award 2020 de acordo com três dimensões: Desempenho Avançado, Estratégia de Privacidade e Responsabilidade Social Corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR).

"A ZTE destaca-se entre muitas empresas com certificação ISO27701 e ganha o prêmio Contribuição em Estratégia de Privacidade, que reflete o grande reconhecimento das organizações de certificação profissional em relação à proteção da privacidade da ZTE", declarou Shen Nan, diretor jurídico da ZTE. "Ao implementar altos padrões, a empresa se comprometeu a incorporar a proteção da privacidade às atividades comerciais e ao design do produto, esperando fortalecer a base de confiança mútua entre a ZTE e seus parceiros globais para a promoção de uma situação ganha-ganha entre ambas as partes."

Anteriormente, a ZTE havia sido certificada com sucesso pela BSI com o primeiro sistema de gerenciamento de privacidade ISO27701 de produto 5G do mundo, indicando que os produtos 5G da ZTE foram certificados por autoridades em termos de segurança e conformidade do processamento de informações pessoais.

A ZTE atribui grande importância à proteção da privacidade, está em conformidade com as leis e regulamentos de proteção de privacidade aplicáveis aos países e regiões onde a empresa opera. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu uma diretriz líder de conformidade e sistema de controle, e incorporou o design de proteção de privacidade ao processo de P&D de produto como uma conotação importante da competitividade central dos produtos. Daqui em diante, a empresa continuará a trabalhar com parceiros globais para promover o desenvolvimento sustentável sob o pré-requisito de conformidade na era da economia digital.

