ZTE представила новый продукт 1U 5G IPRAN с широким выбором сетевых интерфейсов

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 25 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня представила новое контактное и интеллектуальное устройство доступа 5G IPRAN ZXCTN 6120H-C.

Устройство в форм-факторе 1U помещается в стандартную ячейку глубиной 300 мм и предоставляет широкий выбор интерфейсов 25GE/50GE/100GE. За счет способности однонаправленной коммутации на уровне до 320 Гб новинка обеспечивает сверхнизкую микросекундную задержку переадресации данных, а также поддерживает сверхвысокоточную временную синхронизацию "3А", благодаря чему отлично подходит для прикладных сценариев с ограниченным пространством для установки оборудования и дефицитом энергоснабжения. С помощью этого устройства операторы могут создавать транспортные сети 5G с высокой эффективностью и малыми затратами.

Устройство доступа 5G IPRAN поддерживает интерфейсы 25GE/50GE/100GE, удовлетворяя потребности всего жизненного цикла сетей 5G. Оборудование способно осуществлять однонаправленную коммутацию со скоростью до 320 Гб/с, это достаточно для обеспечения высокоскоростного сетевого доступа пользователям в эпоху 5G.

Девайс поддерживает технологию FlexE, гарантирующую микросекундную задержку переадресации данных по каналу сетевого слайсинга L1 и обеспечивающую "жесткие" сегменты для скоростных и высоконадежных сервисов. Устройство также характеризуется поддержкой SR. Новинка на базе собственных чипсетов ZTE может похвалиться самым высоким в отрасли показателем глубины стеков - до 10 уровней.

Поддержка разработанного ZTE сверхвысокоточного алгоритма временной синхронизации "3А" (Accurate Time Source (точный источник времени), Advanced Time Stamp (расширенные временные метки) и Self-Adaptive Time Algorithm (самоадаптивный временной алгоритм) обеспечивает фундамент для высокоточных сервисов определения местоположения как в помещениях, так и на открытом воздухе. Устройство высотой 1U и глубиной 270 мм отличается малым размером и весом, а также простотой в установке. Благодаря этим преимуществам, девайс отлично подойдет операторам, реализующим прикладные сценарии с ограниченным пространством для монтажа оборудования и дефицитом бюджета.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

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