ZTE lanceert een nieuw 1U 5G IP-RAN-product voor alle interfaces

SHENZHEN, China, 24 februari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag de lancering bekendgemaakt van haar nieuwe compacte en intelligente 5G IP-RAN-toegangsapparaat ZXCTN 6120H-C.

Het 1U-apparaat kan geïnstalleerd worden in een standaard computerbehuizing met een diepte van 300 mm en levert een reeks aan interfaces van 25GE/50GE/100GE. Door middel van een unidirectionele schakelcapaciteit tot 320G, ondersteunt het ultralage doorstuurlatentie en "3A"-tijdsynchronisatie met ultrahoge precisie op microsecondeniveau. Daarom is het bijzonder geschikt voor die scenario's met weinig materiaalruimte en onvoldoende stroomvoorziening om beheerders te helpen 5G-transportnetwerken efficiënt en tegen lage kosten in te zetten.

Het nieuwe 5G IP-RAN- toegangslaagapparaat ondersteunt 25GE/50GE/100GE-interfaces om te voldoen aan de vereisten van de volledige 5G-levenscyclus. De unidirectionele schakelcapaciteit bereikt 320Gbps en kan daarmee voldoen aan de hoge capaciteit van toegangsvereisten van gebruikers in het 5G-tijdperk.

Het apparaat ondersteunt de FlexE-technologie, waarmee een doorstuurlatentie op microsecondeniveau van data mogelijk is via het L1-slicing kanaal, en het biedt harde slices voor lage latentie en zeer betrouwbare diensten. Bovendien ondersteunt het SR. Gebaseerd op ZTE's core in-house chipsets, bereikt het apparaat een stapelhoogte van 10 lagen. Dat is het hoogste niveau in de sector.

Daarnaast ondersteunt het ZTE's zelf ontwikkelde "3A" (Accurate Tijdsbron, Geavanceerde Tijdstempel en Zelfaanpassend Tijd-algoritme (Eng: Accurate Time Source, Advanced Time Stamp and Self-Adaptive Time Algorithm))-tijdsynchronisatie met ultrahoge precisie voor ondersteuning van locatiediensten met hoge precisie voor binnen en probleemloze locatiediensten voor buiten. Met slechts 1U hoogte en 270 mm diepte heeft het voordelen zoals een kleine omvang, licht gewicht en eenvoudige installatie. Daarom is het apparaat een betere keuze voor die beheerders in de scenario's met ruwe bouwomstandigheden, kleine ruimtes en krappe budgetten.

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.

Mediacontacten:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation