ZTE lança um novo produto com interface total 1U 5G IPRAN

SHENZHEN, China, 24 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de telecomunicações e tecnologia empresarial e para o cliente para Internet Móvel, anunciou hoje que lançou seu novo dispositivo ZXCTN 6120H-C compacto e inteligente de acesso 5G IPRAN.

O dispositivo do tamanho de 1U pode ser instalado em um gabinete de 300 mm de profundidade, proporcionando uma variedade de interfaces de 25GE/50GE/100GE. Por meio da capacidade de switching unidirecional de até 320 G, ele comporta a latência de encaminhamento ultrabaixa em nível de microssegundo e sincronia de tempo com precisão ultra elevada "3A", portanto, é especialmente adequado para cenários onde o espaço no local para o equipamento é pequeno e a alimentação de energia é insuficiente para ajudar os operadores a implementar redes de transporte 5G de maneira eficiente e com baixo custo.

O novo produto de camada de acesso 5G IPRAN comporta interfaces 25GE/50GE/100GE para satisfazer os requisitos do ciclo de vida total do 5G. Sua capacidade de switching unidirecional atinge 320 Gbps, o que pode satisfazer os requisitos de acesso de alta capacidade de usuários da era 5G.

O dispositivo comporta a tecnologia FlexE, permitindo latência de encaminhamento de dados em nível de microssegundo, o L1 Slicing Channel (Canal de Fatiamento L1), e oferecendo fatias duras para serviços de baixa latência e alta confiabilidade. Além disso, ele comporta SR. Com base em grupos de chips de núcleo internos da ZTE, sua profundidade de empilhamento atinge 10 camadas, o que representa o nível mais elevado do setor.

Ele também comporta a sincronia de tempo "3A" de precisão ultra elevada desenvolvida pela própria ZTE (Accurate Time Source, Advanced Time Stamp e Self-Adaptive Time Algorithm [Fonte de Tempo Precisa, Marcação de Tempo Avançada e Algoritmo de Tempo de Auto Adaptação) compatível com serviços de localização interna de alta precisão e serviços de localização externos ininterruptos. Com apenas 1U de altura e 270 mm de profundidade, possui tais vantagens como tamanho pequeno, baixo peso e instalação simples. Portanto, o dispositivo é uma boa escolha para os operadores nos cenários com condições de construção difíceis, pequenos espaços e orçamentos apertados.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em oferecer aos clientes inovações ponto a ponto integradas para proporcionar excelência e valor, à medida que os setores das telecomunicações e informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos em mais de 160 países.

