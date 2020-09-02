ZTE представила первый в мире смартфон с камерой под дисплеем Axon 20 5G

Первый в отрасли настоящий полноформатный экран с цветовоспроизведением кинематографического качества дополняет аудиосистема DTS:X Ultra 3D.

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 2 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня представила первый в мире смартфон с камерой под дисплеем и по-настоящему полноформатным экраном ZTE Axon 20 5G.

"Появление ZTE Axon 20 5G знаменует запуск новой стратегии ZTE, - отметил президент подразделения мобильных устройств ZTE г-н Ни Фэй (Ni Fei). - Отныне смартфоны станут основной областью внедрения товарных инноваций. Вместе с этим, мы будем и дальше разрабатывать продукты для персонального и семейного мобильного широкополосного доступа, интеллектуальные носимые устройства и другие новинки, обеспечивающие комфорт повседневной жизни с помощью прикладных сценариев 5G".

Первая в мире камера под дисплеем на базе пяти технологий

Являясь крупнейшим в мире производителем смарт-терминалов, компания ZTE разрабатывает инновации в области технологий подэкранных камер. При помощи пяти основных технологий, включая специальные материалы, чипы с двойным управлением, уникальные формирователи, особые пиксельные матрицы, а также инновационный алгоритм съемки "селфи", разработчик сумел преодолеть многочисленные технические проблемы на этапе НИОКР.

Чтобы обеспечить баланс производительности дисплея и фронтальной камеры, ZTE использовала материал с высокой степенью прозрачности, состоящий из инновационных органических и неорганических пленок, повышающих эффективность прохождения световых потоков через объектив фронтальной камеры.

Встроенный чип с независимым двойным управлением и интегрированные формирователи обеспечивают цветовую синхронизацию между фронтальной камерой и стандартным дисплеем. Кроме того, уникальная конструкция формирователя и компоненты для прецизионной миниатюризации позволяют избежать помех и ограничить внешнее воздействие на фронтальную камеру.

Специалисты ZTE разработали матрицу, способную оптимизировать пиксели и повышать степень согласованности изображения на дисплее, создавая тем самым более естественный переход.

Алгоритм съемки "селфи" с помощью фронтальной камеры ZTE повышает эксплуатационные характеристики камеры в различных сценариях освещения и поддерживает динамическую регулировку диапазона, результатом чего становится заметная оптимизация четкости и контрастности изображения.

Инновационный опыт пользовательского взаимодействия с настоящим полноформатным дисплеем

С помощью широкого спектра дисплейных технологий, включая фоновую подсветку, звук и датчики отпечатков пальце, команде ZTE удалось создать по-настоящему полноформатный экран без отверстий. Инновационный датчик света способен автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от внешнего освещения, обеспечивая высокую четкость изображения на экране в любое время суток.

Появление первого в мире смартфона с камерой под дисплеем, - ZTE Axon 20 5G, - ознаменовало очередную веху в создании смартфонов с настоящим полноформатным дисплеем. Гаджет, оснащенный 6,92-дюймовым экраном OLED, поддерживает насыщенность цветового тона на уровне 10 бит, а также 100% цветовой охват DCI-P3. Благодаря многочисленным передовым технологиям, экран нового смартфона отвечает стандартам цифрового кинематографа.

Разрешение FHD+ и материалы OLED обеспечивают максимальную четкость и красочность изображения на экране. Отношение длины дисплея к его ширине на уровне 20,5:9, а также звук DTS:X Ultra 3D позволяет устройству воспроизводить изображение поистине кинематографического качества.

Дизайн на первом месте

Имея корпус толщиной всего в 7,98 мм с двойными линиями контура, ZTE Axon 20 5G наследует элегантный стиль предыдущих представителей линейки ZTE Axon.

Изогнутое 3D-стекло на задней панели состоит из десяти структурных слоев, а сама панель изготовлена с применением скрупулезного 36-этапного процесса, придающего ей уникальную и абсолютно роскошную текстуру. Axon 20 5G представлен в четырех ярких цветовых вариациях: синей, черной, фиолетовой и оранжевой.

Эксклюзивная упаковка нового смартфона ZTE разработана в сотрудничестве с известным британским иллюстратором Сэмом Фалконером (Sam Falconer). По задумке художника, ее дизайн должен вдохновлять молодежь на освоение новых возможностей современных технологий, напоминая о великих открытиях и достижениях известных ученых.

Расширенные возможности 5G с Super Antenna 2.0

ZTE Axon 20 5G оснащается модернизированной антенной, гарантирующей высокую скорость связи 5G в любое время и в любом месте. Super Antenna 2.0 от ZTE - это сверхсовременная PDS-антенна с интегрированной конструкцией 360 градусов и интеллектуальной технологией настройки в закрытом контуре, что повышает стабильность соединения и скорость загрузки.

Двенадцать различных антенн встроены во внешнее пространство средней рамки смартфона, расположенной на достаточном расстоянии от материнской платы и внешних компонентов, обеспечивая повышенную чувствительность при приеме сигнала и ускоренный поиск сети.

Даже на борту высокоскоростных поездов передача абонентского соединения между скоростной железнодорожной сетью и базовой станцией осуществляется без задержек, поддерживая звонки в высоком качестве. Антенна способна гарантировать высокую стабильность сетевого сигнала в элеваторах, подземных гаражах и других местах со слабым сигналом.

ZTE Axon 20 5G совместим с сетями четырех крупнейших операторов КНР и оснащается интеллектуальной технологией сетевого ускорения, повышающей скорость загрузки данных на 30%, что подтверждается результатами испытаний в лаборатории ZTE, а также алгоритмами интеллектуального избежания перегруженных частотных диапазонов.

Встроенные функции съемки и редактирования видео

ZTE прилагает непрерывные усилия к повышению качества видеосъемки в стремлении удовлетворять потребности молодых пользователей в эпоху 5G.

ZTE Axon 20 5G оснащен главной камерой 64 Мп формата Super HD с поддержкой 4K-видео высокого разрешения 60 кадров/сек., высококачественной съемки в ночных условиях, бьютификации видеоизображения и создания видеороликов HDR в различных условиях внешнего освещения. Основной и широкоугольный объективы поддерживают функции стабилизации изображения, помогая снимать видео повышенного качества.

Кроме того, в ПО камеры предусмотрены шесть интеллектуальных шаблонов для создания стилизованных видеороликов с возможностью автоматического подбора музыкального сопровождения в различных стилях и с многочисленными визуальными эффектами. Уникальный режим широкоформатной видеозаписи с соотношением сторон экрана на уровне 20,5:9 поддерживает функции боке и бьютификации портретных снимков, дополнительно расширяя возможности для индивидуальной настройки видео.

Режим съемки с голосовыми ИИ-субтитрами предоставляет многочисленные функции видеоредактирования: сплайсинг, изменение скорости, локальную обрезку, фильтры и наложение фоновой музыки. Все эти функциональные возможности заметно упрощают процессы редактирования видео.

Комплексная производительность для максимального комфорта и функционала

ZTE Axon 20 5G на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ 765G оснащен принципиально новым модулем полносценарной оптимизации системы. Этот модуль позволяет повысить скорость запуска наиболее часто используемых приложений на 40%, а также обеспечивает превосходную производительность игровым и видеоприложениям, что подтверждается результатами испытаний в лаборатории ZTE.

Кроме того, новейшая система пользовательского интерфейса MiFavor 10.5 поддерживает кинематографическую оптимизацию экрана и смарт-проецирование изображения, а высокоемкий аккумулятор 4 220 мАч поддерживает технологию Quick Charge 30 Вт и режим энергосбережения 5G, повышающий ресурс работы батареи на 35%.

ZTE Axon 20 5G оснащается девятью датчиками, максимально точно определяющими температуру прибора. Возможности рассеивания тепла нового гаджета повышаются за счет тройной интеллектуальной системы теплоотвода, включающей циркуляцию охлаждающей жидкости, термопрокладку из углеродного нановолокна и графитовый материал. Смартфон не нагревается даже в режиме воспроизведения графически насыщенных игровых приложений, просмотра видеороликов или фильмов.

Появление ZTE Axon 20 5G наглядно демонстрирует возможности ZTE в вопросах удовлетворения потребностей потребителей, а также потенциал компании в сфере НИОКР и создания инноваций. В дальнейшем ZTE продолжит обеспечивать интеллектуальный стиль жизни потребителям, отдающим предпочтение молодежным, высокотехнологичным и прогрессивным брендам.

Цена и доступность

ZTE Axon 20 5G доступен для предзаказа в Китае с 1 сентября 2020 года. Разместить заказ можно на платформах электронной коммерции www.myzte.com, zte.jd.com и zte.tmall.com. Стартовая цена ZTE Axon 20 5G на китайском рынке составит 2 198 юаней.

ZTE Axon 20 5G в Китае

Сеть 5G: n41/38/78/77/28/1/3/7

FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28

TDD: B34/38/39/40/41

UMTS: B1/2/4/5/8

GSM: B2/3/5/8

4*4MIMO

LTE: B1/3/7 Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 765G Хранилище 6/8 ГБ ОЗУ + 128/256 ГБ ПЗУ ОС Android Q Дисплей 6,92'' FHD+(2460x1080), OLED Камера Задняя: 64 МП + 8 МП (широкоугольная с углом обзора в 120 градусов) + 2 МП (глубина) +

2 МП (макро)

Фронтальная: 32 МП Аккумулятор 4220 мАч (типичный показатель), Qualcomm® Quick Charge™ 4+, 30 Вт Интерфейс USB Type-C, нано + нано/микро-SD (до 2 ТБ) Размер и

вес 172,1*77,9*7,98 мм

198 г (приблиз.) Функционал подэкранная камера, подэкранный датчик отпечатков пальцев, подэкранный динамик

GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS,

802.11a/b/g/n/ac, BT 5.1, Hi-Fi, NFC

акселерометр, датчики приближения и внешней освещенности, компас, гироскоп

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: [email protected]

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www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation