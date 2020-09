A ZTE apresenta o primeiro smartphone do mundo com câmera sob a tela: o Axon 20 5G

SHENZHEN, China, 1º de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uma das principais prestadoras de serviços internacionais de telecomunicações, soluções para a internet móvel de tecnologia empresarial e para o consumidor, lançou hoje o Axon 20 5G, o primeiro smartphone do mundo com câmera sob a tela, oferecendo a primeira tela verdadeiramente completa do mercado.

"O Axon 20 5G marca o início da nova estratégia de produtos da ZTE", disse Ni Fei, presidente da ZTE Mobile Devices. "Os smartphones serão a nossa principal área de inovação em produtos. Enquanto isso, também estaremos comprometidos com o desenvolvimento de produtos de banda larga móvel pessoais e para a família, dispositivos portáteis inteligentes (usáveis) e outros novos produtos que permitam a vida inteligente perfeitamente conectada as cenários do 5G".

A primeira câmera do mundo sob a tela, com cinco tecnologias essenciais

Sendo a principal fabricante mundial de terminais inteligentes, a ZTE tem o compromisso de lançar as tecnologias da câmera sob a tela. Devido às cinco tecnologias principais, entre elas, materiais especiais, chips de controle duplo, circuitos de driver únicos, a matriz de pixel especial e o algoritmo interno de selfie, a ZTE superou vários desafios técnicos durante a pesquisa e o desenvolvimento.

Para equilibrar o desempenho da tela e da câmera frontal, a ZTE usou um material de alta transparência que inclui novos filmes orgânicos e inorgânicos, melhorando, assim, a entrada de luz na câmera frontal.

Além disso, um chip de controle duplo independente integrado e circuitos de driver integrados foram empregados para permitir a sincronização de cores entre a câmera frontal e a tela convencional. Além disso, foram usados design único do layout do circuito do driver e componentes de miniaturização de precisão para evitar interferências e restringir o impacto na câmera frontal.

Além disso, a ZTE criou uma matriz especial que otimiza pixels e melhora a consistência da tela, permitindo, dessa forma, uma transição mais natural.

Além disso, o algoritmo de selfie da câmera frontal da ZTE otimizou o desempenho da câmera sob várias condições de iluminação e deu suporte ao ajuste automático de faixa dinâmica, daí a grande melhoria da clareza da foto e do contraste da imagem.

Experiências revolucionárias para os usuários com uma tela verdadeiramente completa

A ZTE se beneficiou das tecnologias adicionais sob a tela, entre elas, luz natural, som e sensores de impressão digital para obter a verdadeira tela inteira sem falhas. O inovador sensor de luz ajusta automaticamente o brilho da tela de acordo com o ambiente de luz, permitindo que a tela seja vista claramente a qualquer momento.

Por ser o primeiro smartphone do mundo com câmera sob a tela, o Axon 20 5G da ZTE é mais um marco na exploração do verdadeiro smartphone com tela completa. Foi equipado com um display OLED de 6,92 pol e é compatível com profundidade de cor de 10 bits, bem como 100% de cobertura da gama de cores DCI-P3, fazendo com que o desempenho da tela alcance padrões de cores digitais cinematográficas.

Além disso, a resolução FHD+ e os materiais OLED deixaram a cor da tela mais clara e mais bonita. Devido à proporção de comprimento-largura de 20,5:9 e ao som DTS:X Ultra 3D, o dispositivo oferece uma experiência cinematográfica.

Primeiramente, o design

Com espessura de apenas 7,98 mm e design ultrafino de linhas duplas, o Axon 20 5G herdou o estilo elegante da série Axon da ZTE.

O vidro curvo em 3D na parte traseira contém dez camadas de pilhas estruturais, que foram cuidadosamente trabalhadas em 36 processos diferentes para criar uma textura única e elegante. O Axon 20 5G está disponível em quatro cores brilhantes: azul, preto, roxo e laranja.

Além disso, a ZTE colaborou com o renomado ilustrador britânico Sam Falconer para criar um pacote exclusivo para o Axon 20 5G. O projeto visa incentivar os jovens a explorar mais possibilidades das tecnologias atuais, representando artisticamente as grandes contribuições feitas por quatro cientistas renomados à humanidade.

Experiências 5G ampliadas com a super antena 2.0

O Axon 20 5G tem tecnologia de antena atualizada, para garantir a experiência 5G ultrarrápida a qualquer hora e em qualquer lugar. A super antena 2.0 da ZTE é uma antena PDS de ponta, com design integrado surround de 360 graus e tecnologia de ajuste de loop fechado inteligente, que pode melhorar a estabilidade da conexão de rede e a velocidade de download.

Além disso, doze antenas diferentes foram integradas à superfície externa do quadro intermediário, que estão mais longe da placa-mãe e dos componentes internos, permitindo assim a recepção de sinal mais sensível e busca de rede mais rápida.

Mesmo em ferrovias de alta velocidade, as transferências ainda podem ser feitas entre uma rede ferroviária privada de alta velocidade e uma rede de estação base, garantindo chamadas de alta qualidade. Além disso, a estabilidade do sinal da rede é garantida em elevadores, garagens subterrâneas e outros ambientes com sinal fraco.

Compatível com as redes das quatro principais operadoras chinesas, o Axon 20 5G tem tecnologia inteligente de aceleração de rede, que aumenta a taxa de download em 30%, de acordo com os resultados dos testes do laboratório da ZTE, e evita inteligentemente as bandas de frequência com sinais congestionados.

Funções integradas para gravação e edição de vídeo

A ZTE tem feito esforços contínuos para melhorar as funções de vídeo de seus smartphones, buscando atender às necessidades dos usuários mais jovens na era do 5G.

O Axon 20 5G tem uma câmera principal super HD de 64MP compatível com vídeo 4K de alta resolução a 60fps, cenas noturnas, beleza de vídeo e vídeo HDR em tempo real em várias condições de iluminação. Além disso, as lentes principal e grande angular ajudam a estabilizar a imagem, o que ajuda a gravar vídeos de alta qualidade.

Ainda, o software da câmera tem seis modelos inteligentes para produzir vídeos estilizados, que podem combinar, de forma inteligente, diferentes estilos de música com efeitos especiais de transição. Além disso, o modo exclusivo de gravação de filme em tela cheia, com proporção abaixo de 20,5:9, é compatível com retrato bokeh (desfocado) e beleza de retrato, permitindo mais personalização de vídeo.

Além disso, o modo de captura de legenda de voz por inteligência artificial oferece funções poderosas de edição de vídeo, como emenda, mudança de velocidade, corte, filtragem e música de fundo, de modo a tornar a edição de vídeo mais conveniente.

Desempenho amplo para experiências excelentes

Equipado com a plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 765G, o Axon 20 5G da ZTE tem um mecanismo de otimização de sistema de cenário completo de nova geração. Com auxílio do motor, a velocidade de inicialização desses aplicativos usados com alta frequência aumentam em 40%, enquanto as experiências de jogos e vídeo também foram aprimoradas, de acordo com os resultados dos testes do laboratório da ZTE.

Além disso, o mais recente sistema MiFavor 10.5 UI é compatível com a otimização de tela em nível de filme e projeção em tela inteligente, enquanto a bateria grande de 4.220mAh tem carga rápida de 30W e modo de economia de energia 5G que aumenta a vida útil da bateria em 35%.

Além disso, o Axon 20 5G foi equipado com nove sensores de temperatura para detectar a temperatura com precisão. Os recursos de dissipação de calor foram aprimorados por meio de um sistema inteligente triplo de dissipação de calor, que inclui circulação de resfriamento de líquido, pad térmico de nanofibra de carbono e material em grafite. O smartphone permanece frio enquanto os usuários jogam, assistem a vídeos curtos ou filmes.

O lançamento do Axon 20 5G demonstrou a capacidade da ZTE de atender às necessidades do consumidor e sua força em P&D técnico e inovações de produto. Seguindo em frente, a ZTE continuará a se dedicar à construção de um estilo de vida inteligente para consumidores que buscam marcas jovens, de alta tecnologia e vanguardistas.

Preço e disponibilidade

O Axon 20 5G estará pronto para pré-encomenda na China a partir de 1º de setembro de 2020 nos canais de comércio eletrônico, entre eles, www.myzte.com, zte.jd.com e zte.tmall.com. O Axon 20 5G estará disponível na China a partir de RMB 2.198.

Axon 20 5G da ZTE na China

Rede 5G: n41/38/78/77/28/1/3/7

FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28

TDD: B34/38/39/40/41

UMTS: B1/2/4/5/8

GSM: B2/3/5/8

4*4MIMO

LTE: B1/3/7 Processador Qualcomm® Snapdragon™ 765G Armazenamento 6/8GB RAM + 128/256 GB ROM Sistema operacional Android Q Tela 6.92'' FHD+(2460x1080), OLED Câmera Traseira: 64MP + 8MP (grande angular de 120 graus) + 2MP (profundidade) +

2MP (macro)

Frontal: 32MP Bateria 4220mAh (comum), Qualcomm® Quick Charge™ 4+, 30W Interface USB tipo C, nano + nano/micro SD (até 2TB) Tamanho e

peso 172,1*77,9*7,98 mm

198 g (aprox.) Recursos Câmera sob a tela, impressão digital sob a tela, som sob a tela

GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS,

802.11a/b/g/n/ac, BT 5.1, Hi-Fi, NFC

Acelerômetro, proximidade e ambiente, bússola, giroscópio

