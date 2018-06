ZTEsoft présente des solutions d'IA lors du MWCS 2018

Aller au-delà de vos besoins grâce à un marketing intelligent

Les prestataires de services de communication (CSP) se rapprochent des modèles marketing innovants des géants du Web et construisent des opérations à service complet avec des recommandations intelligentes en ligne et de nouvelles expériences de vente au détail hors ligne. ZTEsoft aide les CSP à bâtir une plateforme commerciale dans le cloud qui peut réaliser la synchronisation en ligne à hors-ligne des données, offrant une expérience unifiée aux clients. Parallèlement, l'exploitation de la technologie d'IA facilite le marketing précis et intelligent qui s'attaque aux problèmes des modèles d'affaires, services personnalisés et opérations commerciales.

Transition d'une assistance réactive à un service à la clientèle proactif

Les assistants virtuels sont un exemple typique d'IA qui améliore l'expérience utilisateur. Intégré à un robot de services intelligent pour améliorer les interactions avec les clients, ZSmart uTalk aide les agents clientèle à agir plus largement et à passer d'une assistance réactive à un support proactif. La technologie de reconnaissance vocale automatique (ASR) fournit un travail coordonné homme/machine qui s'appuie sur un robot en ligne disponible 24 heures sur 24 capable de gérer des problèmes simples et répétés, ainsi que de reconnaître intelligemment les demandes des clients.

Le robot intelligent améliore l'efficacité opérationnelle

ZTEsoft lance son robot intelligent doté d'IA pour les opérations sur le terrain qui offre la reconnaissance d'images, la demande d'informations, la réservation automatique d'opérations et le soutien en temps réel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec ce robot intelligent, ZTEsoft a la capacité d'équiper les ingénieurs sur le terrain d'un assistant virtuel permettant de renforcer la perception des clients et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

La technologie d'IA apporte une nouvelle impulsion et sera très prometteuse pour les télécommunications. ZTEsoft considère que l'IA peut grandement influencer les opérations, la production et la gestion des CSP dans le processus de transformation numérique. Visitez notre stand au MWCS 2018 no. Hall N2 stand N2.F60 pour découvrir comment ZTEsoft accélère votre transformation numérique avec les solutions et services « AI+ ».

À propos de ZTEsoft

ZTEsoft est une importante société technologique mondiale spécialisée dans le cloud computing. Fondée en 2003, ZTEsoft est aujourd'hui au service d'opérateurs télécom, gouvernements et entreprises dans plus de 80 pays et régions. Elle offre des solutions de haute qualité et des services professionnels orientés sur le cloud computing, l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle (IA). Contactez-nous à l'adresse : cloudnow@ztesoft.com

