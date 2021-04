Zukunftsweisender SUV HAVAL JOLION auf der Auto Shanghai 2021 vorgestellt

SHANGHAI, 26. April 2021 /PRNewswire/ -- GWM hat drei Technologieplattformen ins Leben gerufen: L.E.M.O.N., TANK und COFIS auf die sich GWM basieren will, um den globalen Markt zu erobern. Am 19. April wurde der HAVAL JOLION, der auf einer flexiblen, leistungsstarken, hochsicheren und leichten L.E.M.O.N.-Plattform aufgebaut ist, auf der Auto Shanghai 2021 vorgestellt und gleichzeitig der Name dieses neuen SUV-Modells offiziell bekanntgegeben.