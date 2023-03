Zulily & Busy Philipps lanzan un innovador servicio de mensajes de texto del Día de la Madre para encontrar el regalo perfecto para las mamás (y figuras maternas) este año

La tienda en línea celebra a todos aquellos que asumen el papel de madre dado que nuevos estudios revelan un cambio en la definición de la maternidad

SEATTLE, 10 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Zulily®, tienda en línea, anunció un innovador servicio de mensajes texto, "For All Moms (FAM) Gifting Advisor," ("Consejero de regalos para todas las mamás") junto con la actriz y madre Busy Phillips ("Freaks and Geeks," "Busy Tonight," y "Girls5eva") para abordar la nueva definición de ser madre y de la maternidad. Un tercio de los hogares son encabezados por padres solteros, y menos de la mitad de las familias viven en un hogar "tradicional", definido como un hogar con una mamá y un papá de acuerdo a Pew Research1. Zulily y Busy tienen como objetivo apoyar a todos aquellos que cumplen con labores de maternidad este Dí­a de la Madre.

"Mamá": de sustantivo a verbo

Para provocar una conversación, reconocer y alentar a todos los que desempeñan el papel de madre, Zulily se propuso descubrir lo que es lo más importante para ellos en este momento y encuestó a 1,200 padres de todo el país. La definición de "madre" ha cambiado. Actualmente, el 54% (34 millones de padres) coincide en que el concepto de madre ha cambiado en los últimos 10 años. En particular, "madre" deberí­a utilizarse como verbo, según indica el 86% de los padres, quienes dicen que quien "materna" es una persona que desempeña un papel sustancial en la crianza de un niño con atención y afecto.

De hecho, el 38% de los padres dicen que el género no define a una madre. El papel de madre sigue expandiéndose, puesto que la crianza ahora incluye asumir papeles adicionales como maestra, chef, técnica, entrenadora y decoradora.

"Queremos dedicar el Día de la Madre a todos los que cumplen el papel de madre: madrastras, madres tradicionales, suegras, abuelas y todas las figuras maternas que nos han amado y apoyado. En Zulily, queremos ofrecer los mejores ahorros para que nuestros clientes puedan comprar y celebrar a todas las mamás en sus vidas", comenta Denise Jaeschke, vicepresidenta de Marketing integrado al cliente de Zulily.

Haciendo más fácil reconocer a todas las "madres" este Día de la Madre

Para inspirar a las más de 80 millones de personas que comprarán regalos este Día de la Madre,2 y para reducir la tarea del 84% de las personas que comprarán su propio regalo, Zulily ha lanzado un servicio de texto personalizado: For All Moms (FAM) Gifting Advisor (Consejero de Regalos Para Todas las Madres). El objetivo es ayudar a aquellos que comprarán regalos, incluídas las mamás que buscan autoregalarse, a encontrar regalos perfectos a través de un servicio exclusivo para dispositivos móviles. El servicio de texto ofrece inspiración basada en cinco formas en las que los que desempeñan el papel de madre disfrutan pasar tiempo de calidad con sus familias: compartiendo una comida, emprendiendo una aventura, estando cómodos en casa, siendo creativos juntos o reuniendo familiares y amigos.

"Estoy encantada de colaborar con Zulily este Dí­a de las Madres", expresó Busy Philipps. "Como madre, sé cuántas cosas tenemos en nuestras listas de pendientes y cuánta presión hay para que hagamos todo. Todos los cuidadores que, independientemente de su género o conexión biológica, trabajan arduamente para criar y apoyar a los niños en sus vidas merecen ser celebrados por todo lo que hacen, y me entusiasma formar parte de esta celebración única".

En Zulily, la diversión es parte del trato. El Consejero de Regalos Para Todas las Madres de Zully está diseñado para celebrar a todos los que son madres en su día, sin gastar demasiado. Si buscan inspiración para un regalo visiten este enlace, regístrense vía SMS y recibirán una selección de regalos especialmente preparada que a todas las "madres" les encantará entre el 9 de marzo y el 18 de abril. Pueden encontrar más información en inglés en The Find, el blog de Zulily.

Metodología

Los resultados se basan en una encuesta de Pollfish a más de 1,200 padres basados en los Estados Unidos mayores de 25 años, con hijos en el hogar. La encuesta se realizó en enero de 2023.

