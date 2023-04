Zum achten Mal in Folge wurde Johnson Controls in die Clean200-Liste aufgenommen, eine Liste der 200 wichtigsten Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft anführen

Johnson Controls wurde seit der Einführung des Clean200-Programms im Jahr 2016 jedes Jahr in die Liste der 200 Unternehmen aufgenommen, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Geschäfts stellen.

Von den 6.720 weltweit tätigen Unternehmen wurden 200 ausgewählt, weil sie einen hohen Anteil ihres Umsatzes durch nachhaltiges Wirtschaften erzielen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden 54 % des Umsatzes von Johnson Controls mit Produkten und Dienstleistungen ohne schädliche CO2-Belastung erzielt, basierend auf dem Corporate Knights Sustainable Economy Taxonomy Standard, gegenüber 48 % im Jahr 2020.

CORK, Irland, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Das 8. Jahr in Folge hat Johnson Controls (NYSE: JCI), ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude, einen Platz auf der Clean200 gesichert, eine Liste von 200 Unternehmen, die laut As You Sow und Corporate Knights den Übergang zu einer nachhaltigen globalen Wirtschaft anführen, indem sie "Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und Investitionen stellen."

Clean200 2023

Von 6.720 weltweit tätigen Unternehmen wurden 200 ausgewählt, weil sie einen hohen Anteil ihrer Einnahmen mit nachhaltigem Wirtschaften erzielen, z. B. mit Energieeffizienz, der Verwendung von Recyclingmaterial und treibhausgasarmen Produkten. Im Geschäftsjahr 2022 wurden 54 % des Umsatzes von Johnson Controls Produkten und Dienstleistungen ohne schädliche CO2-Belastung erzielt, basierend auf dem Corporate Knights Sustainable Economy Taxonomy Standard, gegenüber 48 % im Jahr 2020 - mit einem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von durchgängiger Netto-Null-Gebäudeberatung und entsprechenden Produkten und Dienstleistungen. Johnson Controls bietet die Technologie, um alte und neue Gebäude CO2-neutral und energieeffizient zu machen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir jedes Jahr auf der Clean200-Liste stehen, seit sie ins Leben gerufen wurde", sagt Mark Reinbold, Vice President für nachhaltige Infrastruktur bei Johnson Controls. "Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung sind der Kern unseres Geschäfts. Mit "Net Zero Buildings as a Service", dem branchenführenden, vollständig integrierten Angebot zur Dekarbonisierung von Gebäuden, sind wir ganz vorne mit dabei und gehen aggressiv gegen die 40 % der Emissionen vor, die Gebäude weltweit verursachen. Wir bieten eine Bewertung des CO2-Fußabdrucks und Beratung an. Darüber hinaus bieten wir mit unserem vernetzten OpenBlue-Portfolio den gesamten Dreiklang von energieeffizienten Produkten, Elektrifizierung von Gebäudesystemen und Digitalisierung. Wir beseitigen finanzielle Hürden mit As-a-Service-Finanzierungsmodellen, die es allen Gebäudeeigentümern ermöglichen, den Weg zum Netto-Null-Effekt ohne Vorlaufkosten einzuschlagen. Und schließlich bietet OpenBlue eine fortschrittliche digitale Nachverfolgung von Energie und Emissionen, so dass Unternehmen ihre Fortschritte für Zertifizierungs- und Compliance-Rahmenwerke genau melden können."

"Seit über 20 Jahren arbeiten wir an der Dekarbonisierung und berichten über unsere Fortschritte. Wir haben den UN Global Compact bereits 2004 unterzeichnet und uns in unseren Science Based Targets (SBTi) zu den ehrgeizigsten Zielen des 1,5-C-Szenarios für Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie zu ehrgeizigen Reduktionen von Scope-3-Emissionen verpflichtet", sagt Renae Kezar, Vice President of Corporate Sustainability and Regulatory Affairs, Johnson Controls. "Wir sind stolz auf die erneute Anerkennung durch Clean200. Sie unterstreicht unseren kontinuierlichen Fokus auf interne Nachhaltigkeit und die Unterstützung unserer Kunden beim Übergang zum Klimaschutz durch die Bereitstellung von Produkten und Lösungen, die zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Gebäuden beitragen. Wir sehen auch, dass sich die Investitionen für unseren Planeten und unser Unternehmen auszahlen, denn mehr als 75 % unserer jährlichen F&E-Investitionen sind auf nachhaltige Produktinnovation ausgerichtet."

Wenn Sie mehr über das Engagement von Johnson Controls für Nachhaltigkeit erfahren möchten, besuchen Sie bitte: https://www.johnsoncontrols.com/corporate-sustainability/environment.

Informationen zu Johnson Controls:

Bei Johnson Controls (NYSE: JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führendes Unternehmen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude ist es unsere Mission, die Gebäudeleistung zum Wohle der Menschen, der Orte und des Planeten zu verbessern.

Seit fast 140 Jahren stehen wir für Innovationen. Unser umfassendes digitales OpenBlue Portfolio bietet Lösungen der Zukunft für das Gesundheitswesen, Schulen & Universitäten, Rechenzentren, Flughäfen, die industrielle Fertigung und andere Branchen.

Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik-, Software- sowie Servicelösungen mit einigen der vertrauenswürdigsten Marken der Branche.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.johnsoncontrols.com oder folgen Sie uns unter @Johnson Controls auf sozialen Plattformen.

