zvoove Group übernimmt Fortytools: Zwei Software-Anbieter für Gebäudedienstleistungen tun sich zusammen

zvoove erweitert Portfolio für Digitalisierungslösungen auf kleinere Gebäudedienstleister und setzt M&A-Strategie mit weiterem Zukauf fort

LOHNE, Deutschland und AHRENSBURG, Deutschland, 16. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die zvoove Group, marktführender Anbieter von Digitalisierungslösungen für Personal- und Gebäudedienstleister in Europa, baut ihre Position im Segment der kleineren Gebäudereiniger durch die Akquisition des Start-up Fortytools aus. zvoove bietet mit seiner bisherigen ERP-Lösung für Gebäudedienstleister einen am Markt einzigartigen Funktionsumfang, der Gebäudedienstleistern die vollständige Digitalisierung ihrer Unternehmensabläufe ermöglicht – von dem Recruiting von Arbeitskräften bis zur Lohnabrechnung. Bislang richtetet sich die Lösung vor allem an mittlere und größere Gebäudedienstleister; mit der Akquisition von Fortytools erschließt zvoove nun auch das Segment der kleineren Gebäudedienstleister mit einer innovativen SaaS-Lösung.

Fortytools ist eine moderne, digitale Steuerungs- und Verwaltungs-Software zur einfachen Angebots- und Rechnungserstellung, Auftrags- und Mitarbeiterverwaltung sowie Einsatzplanung und Zeiterfassung. Ziel der Entwicklung war es von Anfang an, eine einfach zu handhabende und günstige SaaS-Lösung zur digitalen Verwaltung aller Prozesse der Gebäudereinigung anzubieten und die Chancen der Digitalisierung ohne hohe Anfangsinvestitionen auch für kleinere Unternehmen zu ermöglichen. Aktuell arbeiten rund 500 Unternehmen und 5.000 Nutzer mit der App von Fortytools.

„Wir als Marktexperten hören gerade von kleineren Gebäudedienstleistern oft, dass sie an einer schlanken, schnell einsetzbaren Lösung interessiert sind ", sagt Oliver Muhr, CEO der zvoove Group. „Wir freuen uns sehr, mit der Akquisition von Fortytools genau diesen Betrieben eine intuitiv zu bedienende ERP-SaaS-Lösung anbieten zu können. Fortytools ist die perfekte Ergänzung zu unserem bisherigen Produktportfolio."

Sebastian Gauck, Gründer von Fortytools, erklärt: „Unsere Vision war es schon immer, die Vorteile der Digitalisierung auch für kleinere Unternehmen nutzbar zu machen. Wir freuen uns, dies künftig mit der großen Expertise von zvoove noch stärker angehen zu können. Besonders freut mich, dass unsere Kunden dank neuer Lösungen für Qualitätsmanagement und Mitarbeitergewinnung unmittelbar profitieren und wir ihnen bald auch einen kompletten Lohnabrechnungsservice bieten können."

zvoove: Konsequenter Wachstumskurs und Stärkung des Geschäftsbereichs Gebäudedienstleistung

Nach dem Kauf des niederländischen Start-up Leviy im Jahr 2021 ist die Übernahme von Fortytools ein weiterer Schritt auf dem konsequenten Wachstumspfad der zvoove Group im Bereich der Gebäudedienstleistung. Der Spezialist für Digitalisierungslösungen adressiert mit der Akquisition darüber hinaus den aktuellen Branchenbedarf: So planen laut dem Branchenspiegel 2022 von rationell reinigen 83 Prozent der Gebäudedienstleister Investitionen im Bereich Software und Digitalisierung. Mit der Akquisition von Fortytools bedient die zvoove Group nun den kompletten Software-Markt für kleine, mittelständische und große Gebäudedienstleister.

Über Fortytools:

Das Unternehmen Fortytools bietet professionelle Software für Reinigungsfirmen zur einfachen Planung und Verwaltung der unternehmensinternen Projekte und Abläufe. Die Fortytools GmbH wurde 2010 gegründet und wird von Sebastian Gauck und Timo Kranz bis heute gemeinsam geführt. Weitere Informationen unter www.fortytools.com.

Über zvoove:

Die zvoove Group ist der marktführende Anbieter von SaaS-Lösungen für Personal- und Gebäudedienstleister in Europa. In einem dynamischen Ökosystem aus Dienstleistern, Mitarbeitenden und Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt durch End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und gesicherte Arbeitskraft für Unternehmen. Bereits über 4.200 Kunden und mehr als 55.000 End-User vertrauen auf zvoove. Über die Lösungen managen sie 700.000 Arbeitskräfte, 12 Milliarden Euro an jährlichen Lohnzahlungen und 500.000 Bewerbungen pro Jahr. zvoove beschäftigt über 350 Mitarbeitende an 9 Standorten in Europa.

