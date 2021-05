Zweites „Global Health Forum" des Boao Forum findet unter dem Thema „Gesundheit für alle" in Qingdao statt

QINGDAO, China, 31. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Das Boao Forum (BFA) wird vom 1. bis 4. Juni 2021 das zweite Global Health Forum im China Railway Qingdao World Expo City Conference Center in Qingdao, China, abhalten. Unter dem Motto „Gesundheit für alle" wird die Konferenz Vertreter aus Regierung, Wissenschaft und Privatwirtschaft zur Erörterung des Themas „Health Beyond Health: In the Year of Sustainable Development 2030" (Gesundheitsfragen, die über Gesundheit hinausgehen: Im Jahr der nachhaltigen Entwicklung 2030) in Online- und Offline-Sessions und Aktivitäten zusammenbringen.