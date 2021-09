Zymo Research recebe a marca CE para novos kits de coleta de amostras domiciliares SafeCollect™

O número crescente de empresas de tecnologia e centros de testagem de COVID-19 que requerem que os consumidores coletem suas próprias amostras levaram o escrutínio para a implementação de dispositivos tradicionais de coleta de amostras. Para atender a essa necessidade, os cientistas e engenheiros da Zymo Research desenvolveram o SafeCollect ™ , um dispositivo de coleta de amostra domiciliar especialmente desenvolvido que oferece segurança do usuário e facilidade de uso para uma amostragem consistente. O tubo patenteado dos kits de coleta de amostras SafeCollect ™ contam com um selo de segurança que evita o derramamento acidental, o contato e/ou a ingestão do meio de estabilização da amostra.

Os dispositivos SafeCollect™ são preenchidos com a solução de estabilização DNA/RNA Shield™ patenteada pela Zymo Research que conserva o DNA e o RNA em temperatura ambiente pelo menos 30 dias. Tal preservação não é apenas econômica, mas também vital quando se enviam amostras onde o gelo seco, que é custoso, e outros métodos de envio a frio não estão disponíveis ou não são permitidos. O DNA/RNA Shield™ foi o primeiro meio de transporte autorizado 510(k) para coleta, preservação e inativação do SARS-CoV-2, que oferece uma camada adicional de proteção para aqueles que entram em contato direto com as amostras, incluindo mensageiros e pessoal de laboratório.

"Os testes domiciliares e a coleta individual de amostras biológicas não são mais exclusivos para os testes genéticos de consumidores de nicho, mas serão essenciais para facilitar os amplos esforços de detecção e vigilância baseados em informações, além de ser um aspecto crítico do mercado emergente de telesaúde", disse o Dr. Stanislav Forman da Zymo Research. "Os kits de coleta de amostras SafeCollect™ foram desenvolvidos para ajudar a satisfazer esta demanda sem comprometer a comodidade ou a segurança do cliente, ao mesmo tempo em que salvaguarda a integridade das amostras coletadas para uma análise robusta. Queríamos criar um novo padrão na coleta de amostras com a linha de produtos SafeCollect™."

A Zymo Research OEM fabrica dispositivos SafeCollect™ para terceiros e oferece preenchimento, etiquetagem e kits/embalagens. Para obter mais informações sobre os kits de coleta de amostras SafeCollect™ da Zymo Research, acesse o site da empresa.

Zymo Research é uma empresa de capital fechado que atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração desde 1994. Seu slogan "A beleza da ciência é simplificar as coisas", se reflete em todos os seus produtos, desde a epigenética até as tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo os limites com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias NGS de alta qualidade e fáceis de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

