Zymo Research recebeu Marcação CE IVD para o Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit

IRVINE, Califórnia, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Zymo Research anunciou que recebeu recentemente a Marcação CE IVD para seu kit de diagnóstico rápido Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit. Para obter essa certificação o produto teve de estar em conformidade com a Diretriz 98/79/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de outubro de 1998 sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.