Jako certyfikowany przez Illumina dostawca usług sekwencjonowania, Zymo Research korzysta z platformy Illumina COVIDSeq™ NGS. W skład tej kompleksowej usługi wchodzą niezbędne urządzenia do pobierania próbek oraz technologia automatycznej ekstrakcji uwzględniająca sekwencjonowanie RNA prowadzone na platformach Illumina. Zymo Research DNA/RNA Shield ™ służy do pobierania, przewozu i przechowywania próbek. Środek zabezpieczający dezaktywuje wirusa SARS-CoV-2, a jednocześnie stabilizuje jego RNA, co umożliwia bezpieczne przewożenie próbek utrzymywanych w temperaturze pokojowej i rzetelne ich przygotowanie do sekwencjonowania w warunkach laboratoryjnych.