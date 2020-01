Zyro chega mais perto de mudar a forma como sites são construídos

VILNIUS, Lituânia, 28 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Plataformas de construção de websites não são uma novidade, mas a Zyro tem uma visão totalmente diferente.

As plataformas atuais fornecem apenas as ferramentas, não os resultados reais. No final, os usuários dependem de agências ou de designers e redatores independentes para dar um formato final ao site.

Isso gera maior complexidade e eleva prazos e custos. A equipe da Zyro aprendeu da maneira mais difícil – trabalhando com as plataformas disponíveis em agências de design, provedores de hospedagem e start-ups de SaaS.

A empresa pretende revolucionar a criação de websites, permitindo que os usuários tenham mais tempo para cuidar dos próprios negócios. Os recursos de inteligência artificial (IA) da Zyro ajudam em todo o trabalho técnico, como a redação de textos perfeitos ou a configuração de sites especificamente para vendas.

A Zyro começou com dois recursos revolucionários: o Redator de IA e o Mapa de Calor de IA.

"As plataformas de construção de sites mais populares da atualidade estarão desatualizadas nos próximos anos", disse o CEO da Zyro.com.

"A aprendizagem de máquina está revolucionando toda a ideia de lançar um site, e a Zyro.com está liderando esse avanço. Somos a primeira plataforma de construção de websites que conta com um gerador de texto auxiliado por inteligência artificial. Também estamos trabalhando em outros recursos interessantes de IA que tornarão a construção de sites ainda mais rápida e fácil para os usuários."

O Redator de IA ajuda qualquer pessoa, independentemente da capacidade de redação, a criar um texto com aspecto profissional. Ele gera um texto exclusivo sobre determinados temas diretamente dentro do design do site. O usuário pode então editar e ajustar o texto, tendo um site pronto para publicação em poucos minutos.

O Mapa de Calor de IA fornece insights sobre o foco dos visitantes antes mesmo de que visitem o site. Assim, pequenas e médias empresas podem tomar melhores decisões antes de gastarem uma quantia significativa na aquisição de usuários.

A empresa está focada na otimização de cada etapa da criação de um website. Por isso ela também lançou uma ferramenta de grade intuitiva que permite que os usuários experimentem o quanto quiserem e mesmo assim obtenham uma ótima aparência, com elementos de design consistentes e proporcionais.

A plataforma de construção de websites Zyro.com também possui uma gama completa de recursos. Conta com uma interface fácil de usar, modelos feitos sob medida, suporte ao cliente 24 horas por dia e sete dias por semana, e carregamento e publicação de páginas em tempo extremamente rápido.

A Zyro está dando as boas-vindas a qualquer pessoa que queira levar os seus negócios para a internet com facilidade.

O pacote para a imprensa pode ser encontrado aqui.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1081747/Zyro_Logo.jpg

Contato:

Gytis Labasauskas

gytis@zyro.com

+37061590152

FONTE Zyro

Related Links

https://zyro.com



SOURCE Zyro