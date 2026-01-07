Une IA en quête de vérité crée le plus grand portail de connaissances encyclopédiques au monde - 6 000 fois plus grand que Wikipédia

FONTAINEBLEAU, France, SINGAPOUR et SAN FRANCISCO, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- INSEAD, The Business School for the World, a annoncé aujourd'hui le lancement de Botipedia, le plus grand portail de connaissances encyclopédiques au monde.

Les encyclopédies ont parcouru un long chemin, depuis les éditions imprimées des années 1800 et les CD ROM des années 1990, jusqu'à la Wikipédia en ligne d'aujourd'hui, éditée par la communauté. Alors, quelle est la prochaine étape ?

Botipedia, propulsé par une IA propriétaire, s'appuie sur des centaines d'algorithmes pour imiter le travail de légions d'humains qui créent des entrées Wikipédia. Chaque entrée est traitée par la technique de génération dynamique multiméthode (DMG - Dynamic Multi-method Generation), soutenue par des ensembles de données uniques constitués d'une vaste bibliothèque d'archives et de flux satellitaires qui fournissent des données vérifiables de haute qualité. Botipedia cite directement des sources fiables ou génère entièrement du contenu original en utilisant des techniques de génération de langage naturel conçues pour éviter les hallucinations ou les biais intrinsèques.

Dans Botipedia, aucun sujet, événement, langue ou géographie n'est trop obscur pour mériter un article. Alors que Wikipédia compte quelque 64 millions d'articles en anglais, Botipedia génère plus de « 400 milliards » d'entrées dans plus de 100 langues.

« Nous créons Botipedia pour offrir à tous un accès égal à l'information, sans qu'aucune langue ne soit laissée de côté », déclare Phil Parker, Professeur titulaire d'une chaire en sciences de gestion à l'INSEAD, créateur de Botipedia et détenteur de l'un des brevets pionniers dans le domaine de l'IA générative. « Nous nous concentrons sur un contenu fondé sur des données et des sources dont la provenance est complète, ce qui permet à l'utilisateur de voir autant de points de vue que possible, par opposition à une source potentiellement biaisée.

La technologie de Botipedia ne se limite pas aux grands modèles de langage (LLM) ou à des méthodes génératives similaires. Au contraire, chaque forme de production repose sur une méthode personnalisée. Par exemple, des textes ou des tableaux relatifs à la météo sont générés pour toutes les longitudes et latitudes possibles à l'aide de méthodes géospatiales. Cette approche présente l'avantage d'augmenter considérablement la quantité et la précision du contenu disponible.

Botipedia permet aux utilisateurs de trouver plus rapidement le matériel dont ils ont besoin pour créer ou mettre à jour des articles, en particulier dans des langues peu répandues. Dans Wikipedia, par exemple, il y a 7 millions d'articles en anglais, mais seulement 40 000 en swahili. Cela limite l'accès des locuteurs du swahili à plus de 99 % du contenu de Wikipédia. L'utilisation de DMG par Botipedia présente l'avantage secondaire d'être plus durable, en fonctionnant avec une fraction de la puissance de traitement par rapport aux méthodologies gourmandes en GPU, telles que ChatGPT.

« Botipedia est l'une des nombreuses initiatives du Human and Machine Intelligence Institute (HUMII) que nous mettons en place à l'INSEAD », explique Lily Fang, doyenne de la recherche et de l'innovation à l'INSEAD. « C'est une application concrète fondée sur la propriété intellectuelle développée à l'INSEAD pour aider chacun à prendre de meilleures décisions grâce à une information enrichie par la technologie. Notre ambition est de développer des technologies qui renforcent la qualité et le sens de notre travail et de nos vies, afin de préserver la capacité d'action et la valeur humaines à l'ère de l'intelligence. »

Botipedia a été lancée lors du forum INSEAD AI à Singapour et est actuellement accessible sur invitation uniquement. Un accès public complet suivra. Pour demander un accès, cliquez ici . Regardez la vidéo de démonstration ici .

CONTACT : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506154/5331130/INSEAD_Logo.jpg