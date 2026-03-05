차이나 사이클 2026, 글로벌 협력과 혁신을 촉진하는 국제 플랫폼 구축

상하이, 중국 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 중국 국제 자전거 박람회 2026(China International Bicycle Fair 2026, 차이나 사이클 2026)이 2026년 5월 5일부터 8일까지 상하이 신국제 엑스포센터(Shanghai New International Expo Centre, SNIEC)에서 개최될 예정이다. 자전거 산업의 글로벌 허브로서 중국의 전략적 위상을 기반으로, 올해 박람회는 국내외 기업을 위한 효율적인 비즈니스 매칭 플랫폼을 구축해 친환경 모빌리티 분야의 협력과 발전을 촉진할 계획이다.

30년에 걸친 전문성과 혁신을 기반으로 성장해 온 차이나 사이클은 현재 이륜차 산업의 글로벌 트렌드를 형성하는 핵심 허브로 자리 잡았다. 올해 행사는 총 13개 전시관 규모로 진행되며, 자전거, 부품, 관련 기술을 아우르는 전반적인 제품군을 선보일 예정이다. 또한 업그레이드된 무역 매칭 세션과 국경 간 조달 서비스가 도입돼 전시업체와 글로벌 바이어에게 원활하고 영향력 있는 네트워킹 기회를 제공할 것으로 기대된다.

2025년 차이나 사이클에는 총 15만 6350명의 방문객이 참가했으며, 이 가운데 약 1만 7000명은 144개 국가 및 지역에서 온 해외 방문객이었다. 또한 33개국 바이어가 국경 간 조달 회의를 통해 전시업체와 교류하며 약 100건에 달하는 예비 협력 합의를 도출했다. 초기 논의만으로도 미화 2000만 달러 이상의 협력 의향이 형성됐으며, 이는 글로벌 자전거 산업에서 중국 시장의 규모와 높은 매력, 그리고 잠재력을 보여준다. 중국은 전 세계 자전거 및 전기자전거의 최대 생산 및 소비 시장으로, 글로벌 산업 거래량의 60% 이상을 차지하고 있다. 성숙한 산업 생태계와 대규모 생산 역량을 바탕으로 중국 기업들은 뛰어난 성능과 비용 효율성을 동시에 갖춘 제품과 솔루션을 제공할 수 있으며, 이는 글로벌 바이어에게 높은 가치의 협력 기회를 제시한다.

중국 소비자들 사이에서 고품질의 혁신적인 자전거와 전동 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 브랜드에도 새로운 기회가 열리고 있다.

차이나 사이클 2026에는 자이언트(Giant), 메리다(Merida), 시마노(Shimano) 등 글로벌 대표 브랜드와 함께 피닉스(Phoenix), 포에버(Forever) 등 중국의 유명 기업들이 참가해 혁신적인 제품과 최첨단 기술 성과, 그리고 떠오르는 산업 트렌드를 선보일 예정이다.

차이나 사이클 2026은 앞으로도 이륜차 산업 분야에서 글로벌 산업 협력을 촉진하고 기술 교류를 확대하는 가교 역할을 지속적으로 수행할 계획이다. 업계 파트너, 바이어, 전문 방문객들은 이번 행사에 참가해 새로운 비즈니스 기회를 탐색하고, 신흥 산업 트렌드에 대한 인사이트를 교환하며, 전 세계 자전거 및 전기자전거의 미래를 형성하는 최신 혁신을 직접 경험할 수 있다.

