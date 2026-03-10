2026年第34屆中國國際自行車展覽會

本屆展會將匯聚全球兩輪車領域的頭部企業，打造一場高級的產業盛宴。捷安特、美利達、禧瑪諾、梅花等國內外知名品牌將悉數亮相，帶來最新技術成果與旗艦產品。此外，鳳凰、永久、金輪等眾多知名品牌也將同台競技，全方位展示自行車產業的前沿趨勢。

依托中國完善的產業體系，參展企業與采購商將充分體驗「中國製造」的高性價比優勢。中國擁有數千家自行車及零部件生產企業，形成了規模化生產效應，能夠實現從量產到定制的靈活供應。同時，中國企業在技術創新上持續發力，在提升產品性能的同時，有效控制成本，為全球采購商提供「質優價廉」的合作選擇。

為進一步促進國際合作，本屆展會除了安排13個展館的豪華展示陣容外，還將延續並升級貿易配對會服務。組委會將精準對接來自歐美、東南亞、中東及其他地區的采購商需求，聚焦高端零部件、智能電動自行車、童車及戶外騎行裝備等熱門品類，提供一對一商務洽談機會。

往屆數據顯示，95%的采購商通過商企面對面交流、貿易配對會等多種方式成功找到合作伙伴，90% 的中國企業借此高效拓展海外市場。

此外，展會還將設置沉浸式產品體驗區、騎行特技表演、流行趨勢產品展示等特色活動，讓參與者在互動中感受騎行文化的獨特魅力。

歷經三十余年發展，中國國際自行車展覽會已成為全球兩輪車領域規模領先、極具影響力的專業平台。2025年展會吸引了1580余家參展企業、近16萬名專業觀眾，覆蓋144個國家和地區。2026年，展會將進一步豐富展區、優化展館佈局，增設更多創新技術展示區域，為全球企業提供更廣闊的展示空間。

當前，全球綠色低碳轉型加速推進，中國電動自行車新國標深化實施，兩輪車產業迎來前所未有的發展機遇。中國國際自行車展覽會作為連接全球產業資源的橋梁與紐帶，誠邀全球自行車企業、采購商、經銷商及行業專家蒞臨上海，共赴這場創新與商機交織的行業盛會。

讓我們攜手同行，以科技創新驅動產業升級，共同引領全球兩輪車產業邁向更加智能、綠色的未來！

SOURCE 中國國際自行車展覽會組委會