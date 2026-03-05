China-Zyklus 2026: Aufbau einer globalen Plattform zur Förderung der globalen Zusammenarbeit und Innovation

SHANGHAI, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Die China International Bicycle Fair 2026 (China Cycle 2026) wird voraussichtlich vom 5. bis 8. Mai 2026 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) eröffnet. Die diesjährige Messe nutzt Chinas strategische Position als globales Drehkreuz für die Fahrradindustrie und bietet eine effiziente Plattform für in- und ausländische Unternehmen, um die Zusammenarbeit und Entwicklung im Bereich der grünen Mobilität zu fördern.

China Cycle 2026

Aufbauend auf drei Jahrzehnten Erfahrung und Innovation hat sich China Cycle zu einem zentralen Knotenpunkt entwickelt, der die globalen Trends in der Zweiradindustrie prägt. Die diesjährige Veranstaltung erstreckt sich über 13 Ausstellungshallen, in denen ein umfassendes Angebot an Fahrrädern, Komponenten und verwandten Technologien präsentiert wird. Verbesserte Handelsabgleichssitzungen und grenzüberschreitende Beschaffungsdienste bieten Ausstellern und Einkäufern aus aller Welt optimierte, wirkungsvolle Networking-Möglichkeiten.

Im Jahr 2025 zog die China Cycle insgesamt 156.350 Besucher an, darunter fast 17.000 internationale Teilnehmer aus 144 Ländern und Regionen. Einkäufer aus 33 Ländern trafen im Rahmen von grenzüberschreitenden Beschaffungsgesprächen mit Ausstellern zusammen, was zu fast 100 vorläufigen Kooperationsvereinbarungen führte. Allein aus den ersten Gesprächen ergaben sich Kooperationsabsichten im Wert von mehr als 20 Millionen Dollar, was den Umfang, die starke Anziehungskraft und das Potenzial des chinesischen Marktes für die weltweite Fahrradindustrie unterstreicht. China ist der weltweit größte Hersteller- und Verbrauchermarkt für Fahrräder und E-Bikes, auf den mehr als 60 % des weltweiten Handelsvolumens der Branche entfallen. Unterstützt durch ein ausgereiftes industrielles Ökosystem und die Vorteile der Großproduktion sind chinesische Unternehmen in der Lage, Produkte und Lösungen zu liefern, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Leistung und Kosteneffizienz aufweisen und den globalen Käufern überzeugende, hochwertige Partnerschaftsmöglichkeiten bieten.

Die wachsende Nachfrage der chinesischen Verbraucher nach hochwertigen, innovativen Fahrrädern und Elektromobilitätslösungen bietet auch für globale Marken erhebliche Chancen.

Die China Cycle 2026 bringt führende globale Marken und Branchenakteure, darunter große Namen wie Giant, Merida und Shimano, sowie renommierte chinesische Unternehmen wie Phoenix und Forever zusammen, um innovative Produkte, technologische Spitzenleistungen und neue Branchentrends zu präsentieren.

Die China Cycle 2026 wird auch weiterhin als Brücke für die Förderung der globalen Industriekooperation und den technologischen Austausch im Zweiradsektor dienen. Industriepartner, Einkäufer und Fachbesucher sind herzlich eingeladen, an dieser dynamischen Veranstaltung teilzunehmen - sei es, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden, sich über neue Trends auszutauschen oder die neuesten Innovationen zu erleben, die die Zukunft von Fahrrädern und E-Bikes weltweit prägen.

