China Cycle 2026 : Construire une plateforme mondiale pour faire progresser la coopération et l'innovation au niveau mondial

SHANGHAI, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Salon international de la bicyclette de Chine 2026 (China Cycle 2026) devrait ouvrir ses portes du 5 au 8 mai 2026 au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Tirant parti de la position stratégique de la Chine en tant que plaque tournante mondiale de l'industrie du vélo, le salon de cette année mettra en place une plateforme de correspondance commerciale efficace pour les entreprises nationales et internationales, favorisant la collaboration et le développement dans le secteur de la mobilité verte.

China Cycle 2026

S'appuyant sur trois décennies d'expertise et d'innovation, China Cycle est devenue une plaque tournante qui façonne les tendances mondiales de l'industrie des deux-roues. Cette année, l'événement s'étendra sur 13 halls d'exposition et présentera une gamme complète de bicyclettes, de composants et de technologies connexes. Des sessions de jumelage commercial améliorées et des services d'approvisionnement transfrontaliers offriront aux exposants et aux acheteurs internationaux des possibilités de mise en réseau rationalisées et à fort impact.

En 2025, China Cycle a attiré un total de 156 350 visiteurs, dont près de 17 000 participants internationaux venus de 144 pays et régions. Les acheteurs de 33 pays ont rencontré les exposants lors de réunions d'achat transfrontalières, qui ont débouché sur près de 100 accords de coopération préliminaires. Les discussions initiales ont à elles seules généré des intentions de coopération évaluées à plus de 20 millions de dollars, ce qui souligne l'ampleur, l'attrait et le potentiel du marché chinois pour l'industrie mondiale de la bicyclette. La Chine est le plus grand marché de fabrication et de consommation de bicyclettes et de vélos électriques au monde, représentant plus de 60 % du volume des échanges mondiaux de l'industrie. Soutenues par un écosystème industriel mature et les avantages d'une production à grande échelle, les entreprises chinoises sont capables de fournir des produits et des solutions qui concilient performance et rentabilité, offrant ainsi aux acheteurs mondiaux des opportunités de partenariat convaincantes et à forte valeur ajoutée.

La demande croissante des consommateurs chinois pour des bicyclettes et des solutions de mobilité électrique innovantes et de haute qualité crée également des opportunités significatives pour les marques mondiales.

China Cycle 2026 rassemble des marques mondiales de premier plan et des acteurs de l'industrie, notamment des grands noms comme Giant, Merida et Shimano, ainsi que des entreprises chinoises renommées comme Phoenix et Forever, pour présenter des produits innovants, des réalisations technologiques de pointe et des tendances industrielles émergentes.

China Cycle 2026 continuera à servir de passerelle pour encourager la coopération industrielle mondiale et faire progresser les échanges technologiques dans le secteur des deux-roues. Les partenaires de l'industrie, les acheteurs et les visiteurs professionnels sont chaleureusement invités à participer à cet événement dynamique, que ce soit pour explorer de nouvelles opportunités commerciales, échanger des idées sur les tendances émergentes ou découvrir les dernières innovations qui façonnent l'avenir des bicyclettes et des vélos électriques dans le monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.e-chinacycle.com/.

Inscrivez-vous dès maintenant : https://tg6.ltd/dnjpyb.

