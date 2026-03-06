Targi rowerowe China 2026: globalna platforma współpracy i innowacji

SZANGHAJ, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowe Targi Rowerowe w Chinach 2026 (China Cycle 2026) odbędą się w dniach 5-8 maja 2026 r. w Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Wykorzystując strategiczną pozycję Chin jako globalnego centrum przemysłu rowerowego, tegoroczne targi staną się efektywną platformą nawiązywania kontaktów biznesowych dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, sprzyjającą współpracy i rozwojowi w sektorze ekologicznej mobilności.

China Cycle 2026

Opierając się na trzydziestoletnim doświadczeniu i innowacjach, targi China Cycle stały się kluczowym centrum kształtującym globalne trendy w branży rowerowej. Tegoroczna impreza odbędzie się w 13 halach wystawowych, gdzie zaprezentowana zostanie pełna oferta rowerów, komponentów i powiązanych technologii. Ulepszone sesje kojarzenia partnerów biznesowych i usługi zakupów transgranicznych zapewnią wystawcom i globalnym nabywcom sprawniejsze i bardziej efektywne możliwości nawiązywania kontaktów.

W 2025 roku targi China Cycle przyciągnęły łącznie 156 350 odwiedzających, w tym prawie 17 000 międzynarodowych gości ze 144 krajów i regionów. Nabywcy z 33 krajów nawiązali współpracę z wystawcami podczas transgranicznych spotkań zakupowych, co zaowocowało podpisaniem prawie 100 wstępnych umów o współpracy. Same wstępne rozmowy zaowocowały zamiarem nawiązania współpracy o wartości ponad 20 milionów dolarów, co podkreśla skalę, atrakcyjność i potencjał chińskiego rynku dla globalnej branży rowerowej. Chiny są największym na świecie rynkiem produkcji i sprzedaży rowerów tradycyjnych i elektrycznych, stanowiąc ponad 60% światowego obrotu w tej branży. Wspierane przez dojrzały ekosystem przemysłowy i zalety produkcji na dużą skalę, chińskie firmy są w stanie dostarczać produkty i rozwiązania, które łączą wysoką wydajność z efektywnością kosztową, oferując globalnym nabywcom atrakcyjne możliwości współpracy o wysokiej wartości.

Rosnący popyt chińskich konsumentów na wysokiej jakości, innowacyjne rowery i rozwiązania w zakresie mobilności elektrycznej stwarza również znaczące możliwości dla globalnych marek.

Targi rowerowe China Cycle 2026 to wydarzenie, w którym wezmą udział czołowe światowe marki i przedstawiciele branży, w tym znane firmy, takie jak Giant, Merida i Shimano, a także renomowane chińskie przedsiębiorstwa, takie jak Phoenix i Forever. Zaprezentują oni innowacyjne produkty, najnowsze osiągnięcia technologiczne i pojawiające się trendy w branży.

Targi China Cycle 2026 po raz kolejny staną się pomostem sprzyjającym globalnej współpracy branżowej i wymianie technologicznej w sektorze pojazdów dwukołowych. Organizator zaprasza partnerów branżowych, nabywców i branżowych gości do udziału w tym dynamicznym wydarzeniu, które będzie okazją do odkrywania nowych możliwości biznesowych, wymiany spostrzeżeń na temat nowych trendów oraz zapoznania się z najnowszymi innowacjami kształtującymi przyszłość rowerów tradycyjnych i elektrycznych na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.e-chinacycle.com/.

Zarejestruj się już teraz: https://tg6.ltd/dnjpyb.

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2925806/20260304161121_477_2610.jpg