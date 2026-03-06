China Cycle 2026: Budování globální platformy pro podporu mezinárodní spolupráce a inovací
ŠANGHAJ, 6. března 2026 /PRNewswire/ – Mezinárodní veletrh bicyklů China International Bicycle Fair 2026 (China Cycle 2026) se bude od 5. do 8. května 2026 v odehrávat na výstavišti Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Veletrh využije strategickou pozici Číny jako globálního centra cyklistického průmyslu, vytvoří efektivní platformu pro obchodní propojení domácích i zahraničních podniků a podpoří spolupráci a rozvoj v sektoru zelené mobility.
Díky třem desetiletím odborných znalostí a inovací se z veletrhu China Cycle stalo klíčové centrum formující globální trendy v průmyslu dvoukolek. Letošní akce se uskuteční ve 13 výstavních halách a představí kompletní nabídku jízdních kol, komponentů a souvisejících technologií. Vylepšené obchodní propojení a služby přeshraničních nákupů navíc poskytnou vystavovatelům i globálním kupcům efektivní a vysoce účinné networkingové příležitosti.
V roce 2025 přilákal veletrh China Cycle celkem 156 350 návštěvníků včetně téměř 17 000 zahraničních účastníků ze 144 zemí a regionů. Kupci z 33 zemí se zapojili do setkání s vystavovateli prostřednictvím přeshraničních nákupních jednání, což vedlo k téměř 100 předběžným dohodám o spolupráci. Pouze počáteční diskuse přinesly záměry ke spolupráci v hodnotě přes 20 milionů USD, což zdůraznilo rozsah, silnou atraktivitu a potenciál čínského trhu pro globální cyklistický průmysl. Čína je největším světovým výrobním a spotřebitelským trhem jízdních kol a elektrokol, má na celosvětovém objemu obchodování v odvětví podíl více než 60 %. Díky vyspělému průmyslovému ekosystému a výhodám velkovýroby jsou čínské společnosti schopny dodávat produkty a řešení, která kombinují vysoký výkon s efektivitou nákladů, a nabízejí globálním kupcům přesvědčivé a hodnotné možnosti partnerství.
Rostoucí poptávka čínských spotřebitelů po vysoce kvalitních, inovativních jízdních kolech a řešeních elektrické mobility zároveň vytváří významné příležitosti pro globální značky.
Veletrhu China Cycle 2026 se zúčastní přední světové značky a aktéři průmyslu včetně významných jmen jako Giant, Merida a Shimano a také renomované čínské společnosti, jako jsou Phoenix a Forever. Akce představí inovativní produkty, špičkové technologické úspěchy a nové trendy v odvětví.
China Cycle 2026 bude i nadále sloužit jako most pro podporu globální spolupráce v průmyslu a rozvoj technologické výměny v sektoru dvoukolek. Průmysloví partneři, kupci a odborní návštěvníci jsou srdečně zváni k účasti na této dynamické akci, ať už za účelem objevování nových obchodních příležitostí, sdílení poznatků o vznikajících trendech, nebo pokud chtějí poznat nejnovější inovace formující budoucnost jízdních kol a elektrokol po celém světě.
