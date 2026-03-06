China Cycle 2026: Membangun Platform Global guna Mendorong Kerja Sama dan Inovasi Industri Sepeda

Berdasarkan pengalaman lebih dari tiga dekade dalam inovasi dan pengembangan industri, China Cycle telah berkembang menjadi salah satu ajang penting yang memengaruhi tren global di industri kendaraan roda dua. Pameran tahun ini akan menempati 13 aula pameran yang menampilkan berbagai produk seperti sepeda, komponen, serta teknologi terkait. Program business matching yang telah ditingkatkan, serta layanan pengadaan barang lintasnegara juga akan memberikan kesempatan bagi peserta pameran dan pembeli global untuk menjalin kerja sama bisnis secara lebih efektif.

Pada 2025, pameran ini menarik kehadiran 156.350 pengunjung, termasuk hampir 17.000 pengunjung internasional dari 144 negara dan wilayah. Pembeli dari 33 negara berpartisipasi dalam pertemuan pengadaan lintasnegara bersama peserta pameran sehingga menghasilkan hampir 100 kesepakatan kerja sama awal. Diskusi awal ini saja telah menghasilkan potensi kerja sama senilai lebih dari USD 20 juta, menunjukkan besarnya skala, daya tarik, serta potensi pasar Tiongkok bagi industri sepeda global. Tiongkok saat ini merupakan pasar produksi dan konsumsi sepeda, serta sepeda listrik terbesar di dunia, yang menyumbang lebih dari 60% volume perdagangan industri global. Dengan ekosistem industri yang matang dan keunggulan produksi skala besar, perusahaan Tiongkok mampu menghadirkan produk serta solusi yang memadukan performa tinggi dan efisiensi biaya sehingga memberikan peluang kemitraan bernilai tinggi bagi pembeli global.

Selain itu, lonjakan permintaan konsumen di Tiongkok terhadap sepeda berkualitas tinggi dan solusi mobilitas listrik inovatif turut membuka peluang besar bagi merek internasional.

China Cycle 2026 akan menghadirkan berbagai merek global terkemuka seperti Giant, Merida, dan Shimano, serta perusahaan ternama asal Tiongkok seperti Phoenix dan Forever. Para peserta akan menampilkan produk inovatif, teknologi terbaru, serta tren industri terkini.

China Cycle 2026 akan terus berperan sebagai jembatan untuk memperkuat kerja sama global dan mendorong pertukaran teknologi dalam industri kendaraan roda dua. Para mitra industri, pembeli, dan pengunjung profesional dapat berpartisipasi dalam acara ini—baik untuk menemukan peluang bisnis baru, berbagi perspektif tentang tren industri, maupun menyaksikan inovasi terbaru yang akan menentukan masa depan industri sepeda dan sepeda listrik di seluruh dunia.

Informasi selengkapnya: https://www.e-chinacycle.com/ .

Registrasi: https://tg6.ltd/dnjpyb .

Narahubung:

[email protected]

SOURCE China International Bicycle Fair