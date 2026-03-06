Выставка China Cycle 2026 -- Создание глобальной платформы для развития международного сотрудничества и инноваций

ШАНХАЙ, 6 марта 2026 года /PRNewswire/ -- Ожидается, что международная велосипедная выставка China International Bicycle Fair 2026 (China Cycle 2026) откроется 5–8 мая 2026 года в новом Шанхайском международном выставочном центре (SNIEC). Используя стратегическое положение Китая в качестве глобального центра велосипедной промышленности, в этом году выставка станет эффективной бизнес-платформой для местных и международных компаний, способствуя сотрудничеству и развитию сектора зеленой мобильности.

China Cycle 2026

Опираясь на три декады опыта и инноваций, China Cycle превратилась в ключевой центр, формирующий глобальные тенденции в индустрии двухколесных транспортных средств. В этом году мероприятие пройдет в 13 выставочных залах, где будет представлена полная линейка велосипедов, комплектующих и сопутствующих технологий. Мэтчинговые сессии пройдут в обновленном формате, а услуги по трансграничным закупкам также предоставят экспонентам и глобальным покупателям оптимизированные, высокоэффективные сетевые возможности.

В 2025 году China Cycle привлекла в общей сложности 156 350 посетителей, в том числе почти 17 000 международных участников из 144 стран и регионов мира. Покупатели из 33 стран взаимодействовали с экспонентами в рамках трансграничных совещаний по закупкам, в результате которых было заключено почти 100 предварительных соглашений о сотрудничестве. Одни только предварительные дискуссии привели к подписанию соглашений о намерениях на сумму более $20 млн, что подчеркнуло масштаб, большую привлекательность и потенциал китайского рынка для мировой велосипедной индустрии. Китай является крупнейшим в мире производственным и потребительским рынком традиционных велосипедов и электровелосипедов, на долю которого приходится более 60 % объема мировой торговли в отрасли. При поддержке зрелой индустриальной экосистемы и наличии преимуществ крупномасштабного производства, китайские компании способны поставлять продукты и решения, которые балансируют высокую производительность с экономической эффективностью, предлагая глобальным покупателям привлекательные и ценные возможности партнерства.

Растущий спрос среди китайских потребителей на высококачественные инновационные велосипеды и решения в области электромобильности также создает значительные возможности для мировых брендов.

China Cycle 2026 объединяет ведущие мировые бренды и игроков отрасли, включая такие известные имена, как Giant, Merida и Shimano, а также знаменитые китайские компании, такие как Phoenix и Forever, демонстрируя инновационные продукты, передовые технологические достижения и новые тенденции в отрасли.

China Cycle 2026 года продолжит служить связующим звеном для укрепления глобального отраслевого сотрудничества и продвижения технологического обмена в сегменте двухколесного транспорта. Приглашаем отраслевых партнеров, покупателей и профессиональных посетителей принять участие в этом динамичном мероприятии. Вы сможете исследовать новые бизнес-возможности, обменяться мнениями о новых тенденциях или познакомиться с последними инновациями, формирующими будущее традиционных велосипедов и электровелосипедов во всем мире.

